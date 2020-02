Langenhagen

Damit Menschen in Frieden miteinander leben können, bedarf es Regeln. Wer sich an diese jedoch nicht hält und Müll, Kaugummis oder Kippen einfach in die Landschaft wirft, muss in Langenhagen künftig zahlen. Die Stadt hat in Kleinarbeit zusammengetragen, was ihrer Ansicht nach gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit verstößt, und möchte dies eigentlich auch schnell auf der Straße ahnden können. Doch das Paragrafenwerk muss noch eine weitere Runde durch die politischen Gremien drehen. Der Rat verwies es jetzt in letzter Minute zurück in die Fraktionen. Verstehen kann dies im Rathaus nicht jeder. Eigentlich war doch alles klar, heißt es.

Auf den ersten Blick gilt dies aber nur für Experten. Denn die „1. Änderung der Verordnung über die Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Langenhagen“ liest sich zunächst unfreiwillig komisch: Körperwäsche durchführen im Silbersee? Verboten. Wäsche waschen? Ebenfalls mit einem Bußgeld versehen. Insgesamt 95 solcher Punkte listet die Änderung auf. Boris Ehrhardt, Leiter der Ordnungsabteilung der Flughafenstadt, kann auf Nachfrage zwar jedes Missverständnis sofort aufklären. Doch die Ratssitzung am Montag hat er nicht besucht. Dies war seiner Ansicht nach nicht nötig. „Sowohl der Fachausschuss als auch der Verwaltungsausschuss hatten die neue Verordnung bereits einstimmig befürwortet.“

Illegal grillen? Das kostet ein Bußgeld von 50 Euro

Denn ihr tatsächlicher Sinn ist klar: „Wir wollen rechtssicher definieren, was erlaubt ist und was nicht ,und wie hoch das Bußgeld ist“, sagt Ehrhardt. Die aufgeführten Delikte bilden das alltägliche Leben ab: Auf die Straße geworfener Müll kostet 50 Euro, wer diesen dann auch noch liegen lässt, zahlt sogar 100 Euro. Ein Kaugummi, wahllos auf die Straße gespuckt: 50 Euro. Rauchen auf einem Kinderspielplatz: 100 Euro. Grillen außerhalb ausgewiesener Grillflächen: 50 Euro; Entsorgung der Grillkohle außerhalb der dafür vorgesehenen Behältnisse: 80 Euro.

Soweit der praktische Teil. Die juristische Theorie dahinter hat sich allerdings offenbar unter den Ratspolitikern nicht vollständig herumgesprochen. Die Drucksache, über die der Rat am Montag hätte befinden müssen, ist lediglich eine sehr kurz gefasste Ergänzung der Verordnung. „Sie ersetzt mit ihren 95 Punkten lediglich einen einzigen Artikel der Verordnung und ergänzt diese, in dem sie die Delikte einmal konkret benennt“, betont Ehrhardt. Dies sei juristisch notwendig. Nur auf den ersten Blick wirke das Schriftstück so, als sei schon das Waschen von Wäsche verboten. Wer den dazu genannten Paragrafen jedoch nachschlägt, erfährt, dass sich dieses auf Flüsse, Seen und Schwimmbäder beschränkt.

Neue Broschüre in verständlicher Sprache klärt auf

Für die Menschen auf der Straße bereitet die Stadt derzeit eine kleine faltbare Broschüre mit den wichtigsten Punkten auf. Diesen Flyer werden die Außendienstmitarbeiter der Ordnungsabteilung künftig dabei haben, um die Rechtsgrundlage ihrer Kontrollen und ausgesprochenen Sanktionen belegen zu können. „Der Flyer wird auch im Rathaus öffentlich ausliegen“, sagt Ehrhardt.

Im Rat aber ging es damit munter durcheinander. Wilhelm O. Behrens (Grüne/Unabhängige) forderte, die Stadt möge ihren Bußgeldkatalog auf die 30 in der Broschüre genannten Punkte reduzieren. Auch Andreas Eilers (WAL), der als Einzelratsherr allerdings weder dem betreffenden Fachausschuss noch dem Verwaltungsausschuss angehört, forderte die Stadt auf, sie möge die Drucksache, deren Text als amtliche Bekanntmachung veröffentlicht werden muss, noch einmal überarbeiten. Die Bürger könnten sonst den Eindruck gewinnen, Körperpflege und das Waschen von Wäsche seien künftig in Langenhagen verboten. Auf Antrag der BBL durchläuft das Ganze nun noch einmal alle Fraktionen und kommt voraussichtlich Ende März erneut auf die Tagesordnung des Rates.

Lesen Sie auch

Von Rebekka Neander