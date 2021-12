Langenhagen

Für das Gespräch haben sich Andreas und Olaf Borgmeyer den Standortübungsplatz zwischen Langenhagen und Hannover ausgesucht. Unbefugte haben auf dem Gelände nahe dem Silbersee keinen Zutritt. Die Eheleute sind aber befugt, weil sie sich ehrenamtlich für die Bundeswehr engagieren und für den Spaziergang auch noch eine weitere Person mitnehmen dürfen.

Das Paar unterstützt und betreut beispielsweise mit Gesprächen sowie gemeinsamen Treffen und Unternehmungen die Angehörigen von Soldaten, wenn diese für längere Zeit im Auslandseinsatz sind. „Man darf so etwas nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bei Übungen dauert es vielleicht eine Woche, und dann sind die Soldaten wieder zurück. Im Ausland gibt es dazu oft eine schwere Erreichbarkeit“, sagt der 53-jährige Olaf Borgmeyer, der beruflich im Einzelhandel tätig ist.

FBZ-Zentrum der Bundeswehr befindet sich am Pferdeturm

Die beiden Langenhagener engagieren sich im Familienbetreuungszentrum der Bundeswehr (FBZ). Das gibt es in Deutschland an insgesamt 32 Standorten, bundesweit sind 300 Ehrenamtliche in der gleichen Funktion wie die Borgmeyers tätig. In Hannover gehören sie zu einer Gruppe von zehn Freiwilligen, das FBZ ist an der Kurt-Schumacher-Kaserne nahe dem Pferdeturm untergebracht. Dort finden auch einmal pro Monat Treffen für die Angehörigen inklusive professioneller Kinderbetreuung statt. Dabei gibt es Informationen aus den Einsatzgebieten, zudem je nach Jahreszeit Ausflüge in den Zoo oder an den Maschsee sowie Sommerfeste und Weihnachtsfeiern.

„Es macht uns sehr viel Spaß, denn wir haben mit Menschen zu tun“, sagt Andreas Borgmeyer. Was allerdings nicht zu ihrer Aufgabe gehöre, sei das Überbringen einer Schreckensnachricht. „Wir sind nicht diejenigen, die bei den Angehörigen an der Tür klingeln und etwas ganz Schlimmes mitteilen. Dafür hat die Bundeswehr dann Profis“, sagt der 50-Jährige und meint damit Seelsorger und Psychologen.

Dennoch: Bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit geht es oft darum, ein Ansprechpartner zu sein und die Angehörigen zu beruhigen. „Wenn in den Nachrichten Berichte über Einsätze der Bundeswehr kommen, dann machen sich die Leute Sorgen und rufen an“, sagt Olaf Borgmeyer und berichtet, „dass ein Telefonat zwei Minuten, aber auch eine Stunde dauern kann. Es geht um unterschiedliche Themen, manchmal auch um die Bundeswehr an sich.“ Andreas und er haben einmal pro Woche für rund drei Stunden Telefondienst. Alle Soldaten füllen übrigens einen Personalbogen vor einem Auslandseinsatz aus und geben an, ob sie eine Betreuung für ihre Angehörigen wünschen. Erfahrungsgemäß steige die Zahl der Anrufe in der Weihnachtszeit wieder an, sagen die Borgmeyers, die sich schon seit 2010 im FBZ engagieren.

Eigene Betroffenheit sorgte für Beginn des Ehrenamts

Den Entschluss dazu hatten sie zwei Jahre zuvor gefasst. Der Onkel von Andreas Borgmeyer musste in den Afghanistan-Einsatz und gab als Kontaktperson in Deutschland die Schwiegermutter von Olaf Borgmeyer an. „Bei einer Informationsveranstaltung hörten wir einen Vortrag über einen in Afghanistan schwerst verwundeten Soldaten“, erzählt Olaf Borgmeyer, dem schließlich klar wurde, dass die betroffene Ehefrau seine Kollegin war. „Unsere Familie ist ohne Probleme durch diese Zeit gekommen. Aber dennoch hat uns die Zeit, in der wir betreut wurden, gezeigt, dass wir hier gut auch selbst Unterstützung zurückgeben können.“ Sie gehören damit zu vielen Langenhagenern, die auch so denken und sich daher engagieren – und die die Stadt jüngst mit einer Ehrenamtskampagne gewürdigt und als Vorbilder in den Mittelpunkt gestellt hatte.

Und dann muss noch die Frage erlaubt sein, wie es bei der Bundeswehr für zwei miteinander verheiratete Männer ist – Homosexualität galt dort schließlich lange Zeit als Tabuthema. „In den vergangenen zehn Jahren hat sich bei der Bundeswehr in dieser Hinsicht viel Positives getan“, sagt Andreas Borgmeyer. Das ist eine gute Nachricht für all die Menschen, die von ihrem ehrenamtlichen Engagement profitieren können.

