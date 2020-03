Hannover

Eine Firma aus Langenhagen nutzt möglicherweise die Unsicherheit vieler Menschen in der Corona-Krise für Betrug in großem Stil aus. Das Unternehmen rp Logistik und Dienstleistungs GmbH bietet auf diversen Internetportalen Privatpersonen Corona-Testkits inklusive Laboranalyse an. Der Befund soll „innerhalb weniger Tage“ per Post zugestellt werden, heißt es zum Beispiel auf der Internetseite corona-testen.com. Stolze 249 Euro sollen Test und Analyse kosten. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Angelegenheit auf dem Tisch. „Wir prüfen, ob hier ein Anfangsverdacht wegen Betrugs und wegen des Verstoßes gegen das Medizinproduktgesetz vorliegt“, sagt Kathrin Söfker, die Sprecherin der Behörde.

Das Gewerbeaufsichtsamt fand unter der angeblichen Adresse der Firma in Langenhagen nicht mal einen Briefkasten. Quelle: Irving Villegas

Die Strafverfolger waren vom Gewerbeaufsichtsamt Hannover auf die möglicherweise dubiosen Machenschaften des Unternehmens aufmerksam gemacht worden. „Überall ist die Rede davon, dass es keine Testkits mehr gibt, aber diese Firma hat welche zu verkaufen. Überall ist die Rede davon, dass Laborkapazitäten knapp sind, aber dieses Unternehmen verspricht schnelle Befunde. Das ist schon alles recht merkwürdig“, sagte Uwe Licht-Klagge, der stellvertretende Leiter des Gewerbeaufsichtsamtes, der HAZ.

Er schickte in der vergangenen Woche zwei seiner Mitarbeiter zum angeblichen Firmensitz des Unternehmens in Langenhagen „Eigentlich machen wir derzeit keine Außentermine, aber in diesem Fall mussten wir handeln“, sagt Licht-Klagge. Doch unter der im Internet angegebenen Adresse in der Berliner Allee war die Firma rp Logistik nicht zu finden. „Es gab dort nicht mal einen Briefkasten“, sagt Licht-Klagge. Als die Gewerbeaufsicht auch unter der alten Anschrift der Firma in Hemmingen nicht fündig wurde und das Unternehmen die Briefe und Mails der Behörde unbeantwortet ließ, schaltete Licht-Klagge die Staatsanwaltschaft ein. Zuerst hatte das Magazin „Vice“ über den Fall berichtet.

So machte Ex-Playmate Jessica Czakon im Internet Werbung für das Unternehmen. Quelle: Screenshot

Geschäftsführer der verdächtigen Firma ist, so steht es im Impressum des Online-Auftritts, Gennaro P. Er ließ die Frist zu einer Stellungnahme gegenüber der HAZ am Dienstag verstreichen, ohne sich ein einziges Mal gemeldet zu haben. So blieb unklar, wie viele der teuren Tests sein Unternehmen bereits verkauft hat. Das Gesicht der Firma ist Jessica Czakon. Das Model, das bereits sich zweimal für das Männermagazin Playboy ablichten ließ, macht für die Corona-Tests Werbung im Internet und ließ sich online von der „Bild“-Zeitung zu den Tests befragen. Bislang ist unklar, wie tief sie in die dubiose Machenschaften der Firma verstrickt ist.

