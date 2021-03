Langenhagen

Die Corona-Pandemie hat der finanziell eigentlich gut situierten Stadt Langenhagen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil die Unternehmen 2020 weniger Gewerbesteuern gezahlt haben, hat die Verwaltung weniger Einnahmen zu verzeichnen. Zugleich hat die Langenhagener Politik in den vergangenen Monaten und Jahren aber etliche teure Investitionsprojekte wie Schulen und das Rathaus angeschoben, die sich nun auch alle im neuen Haushalt für 2021 niederschlagen. Wie geht es nun weiter? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Hat Langenhagen durch die sinkenden Einnahmen im Zuge der Corona-Pandemie ein Problem?

Der vorgeschlagene Etat weist voraussichtlich bei einem Volumen von gut 170 Millionen Euro ein Defizit von fast 20 Millionen Euro auf. Derzeit ist noch unklar, wann sich die Wirtschaft wieder von der Corona-Krise erholt und wieder mehr Geld in die Kassen der Stadt spült. Im vergangenen Jahr ist die Gewerbesteuer jedenfalls nach vorläufigen Berechnungen um fast 20 Millionen Euro eingebrochen, auch für 2021 geht die Verwaltung von einem ähnlichen Betrag aus. Weil sie zusätzlich aber in viele große Projekte investiert, muss sie einen Großteil der Kosten über Kredite finanzieren, die den Haushalt zusätzlich mit Zins- und Tilgungsleistungen belasten. Überschüsse, die im Laufe der Jahre erwirtschaftet worden waren, sind nach Angaben der Verwaltung voraussichtlich 2022 komplett aufgebraucht. Die Folge: Die Stadt müsste sparen, wenn sie ihre finanzielle Leistungsfähigkeit nicht gefährden will.

Welche Schulen und Großprojekte sind geplant?

Im sogenannten Investitionsplan werden die Projekte aufgeführt, die die Stadt in den kommenden Jahren umsetzen wird – die Kosten sind dabei auf mehrere Jahre verteilt. Langenhagen investiert in fast alle Schulen einen gewissen Betrag. Folgende Summen für Großbauten sind für 2021 aufgeführt: ein Anbau für die Grundschule Engelbostel mit 400.000 Euro (Gesamtkosten: 4,5 Millionen Euro); der Umbau beziehungsweise die Sanierung der Herrmann-Löns-Schule mit knapp 10 Millionen Euro (15,4 Millionen Euro), die Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule mit mehr als 1,6 Millionen Euro (6,3 Millionen Euro), der Neubau des Gymnasiums an der Neuen Bult für 40,5 Millionen Euro (90 Millionen Euro), ein Anbau für die IGS Süd für knapp 7 Millionen Euro (78 Millionen Euro) und der Neubau der IGS mit 650.000 Euro (64 Millionen Euro). Dazu steht das fast 70 Millionen Euro teure Rathaus mit Sanierung und Anbau auf dem Plan. Insgesamt investiert die Stadt in den kommenden Jahren knapp 600 Millionen Euro in die Projekte.

Auch der Umbau der Hermann-Löns-Schule steht im Investitionsprogramm für die Stadt. Während der Sanierung werden die Kinder im roten Interimsgebäude unterrichtet. Quelle: Elsa Scholz (Archiv)

Was ist der größte Streitpunkt unter den Parteien?

Bis auf die CDU haben alle größeren und auch viele kleine Parteien Änderungswünsche zur Haushaltsvorlage gestellt. Die Christdemokraten haben im Vorhinein erklärt, dass sie mit dem Vorschlag von Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) einverstanden sind.

Die SPD signalisiert ebenfalls grundsätzlich Unterstützung, hat aber zudem einen großen Forderungskatalog erarbeitet, der von der Verwaltung in Teilen auch schon übernommen wurde. Größter Streitpunkt ist das Defizit im Haushalt. CDU und SPD wollen Investitionen nicht auf die lange Bank schieben. „Es ist derzeit illusorisch, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt hinzulegen“, sagt die Vorsitzende des Finanzausschusses, Irina Brunotte (SPD). Dem schließt sich CDU-Fraktionschef Domenic Veltrup an: „Es ist kein guter Zeitpunkt, jetzt zu entscheiden, eine Notbremse zu ziehen und Maßnahmen durchzuziehen, die sich dann strukturell als sehr schwierig gestalten.“

Dagegen regen die Grünen, das Bündnis unabhängiger Bürger Langenhagen (BBL), die AfD, die FDP und die Wählergemeinschaft als Alternative für Langenhagen (WAL) einen unterschiedlich stark akzentuierten Sparkurs an.

Wie soll die Stadt also sparen?

Der radikalste Vorschlag kommt vom BBL, das das komplette Defizit von fast 20 Millionen Euro einsparen will – darunter nennt es etwa Kürzungen für sogenannte geringfügige Wirtschaftsgüter, aber auch am Budget der Feuerwehr sowie die Rückgabe des Jugendamts an die Region Hannover und die Überführung der Musikschule in eine private Trägerschaft. Im Kern will das BBL allerdings Stellen in der Verwaltung etwa durch altersbedingtes Ausscheiden ohne Neubesetzung reduzieren und dadurch bis zu 10 Millionen Euro rausholen.

Das BBL schlägt vor, die Musikschule Langenhagen mit Leiter Stefan Polzer in private Trägerschaft zu überführen, um Kosten zu sparen. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Die AfD spricht sich ebenfalls für einen rigorosen Sparkurs aus und will sich dem Vorschlag des BBL anschließen. Auch die FDP wirbt dafür, dass die Stadt handlungsfähig bleibt, da insbesondere die tatsächlichen Auswirkungen der Pandemie erst zu späterer Zeit bekannt würden. Die WAL schlägt deshalb vor, die Stelle eines eigenen Stadtkämmerers einzurichten – derzeit obliegt dieser Posten dem Bürgermeister –, um das Finanzcontrolling zu verbessern. Linke und Grüne wollen dezidiert bei der Straßensanierung sparen. Die Sozialdemokraten sprechen sich bei diesem Posten grundsätzlich gegen pauschale Kürzungen aus.

Tatsächlich zeichnet sich allerdings das Gegenteil zu einem Sparprogramm bei Investitionen und Personal im Rathaus ab. Insbesondere durch das Ende vergangenen Jahres verabschiedete Klimapaket hat die Verwaltung für neue Aufgaben wie Dachbegrünung und das Verbot von Schottergärten auch neue Mitarbeiter eingeplant. Dies wird voraussichtlich auch von einer Mehrheit des Rates getragen, wobei es zur genauen Anzahl der Stellen noch unterschiedliche Meinungen gibt.

Auf der Strecke könnten hingegen Projekte wie die Sanierung des Ilmenauwegs bleiben, die um ein Jahr verschoben werden soll, sowie die Sanierung des Parkplatzes auf der Ostseite des Silbersees, mit der nun wahrscheinlich frühestens 2024 begonnen wird.

So soll einmal der neue Anbau des Rathauses aussehen. Quelle: Stadt Langenhagen

Könnten Steuererhöhungen die Lücke im Haushalt schließen?

Für eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von derzeit 440 auf 460 spricht sich derzeit nur die Linke im Rat aus. Die zwar moderate Erhöhung trage dennoch zur Verringerung des Haushaltsdefizits bei. Etliche Langenhagener Firmen etwa aus dem Logistikbereich hätten überdurchschnittliche Umsätze gemacht, heißt es von der Linken. Allerdings wird bei diesem Punkt nicht einmal die SPD mitgehen. Nach Meinung der Sozialdemokraten würde das die ohnehin gebeutelte Wirtschaft über Gebühr belasten und gegebenenfalls sogar einen Wegzug von Firmen provozieren. Schon im vergangenen Jahr hatte der Rat sowohl die Gewerbe- als auch die Grundsteuer leicht erhöht. Die Linke will neben der Steuererhöhung zusätzlich – ebenso wie die Grünen –, dass die derzeitige Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Rates der Stadt um 30 Prozent gekürzt wird.

Wie geht es nun weiter, und für wie lange gelten die Planungen?

Am Dienstag, 16. März, wird zunächst der Finanzausschuss über den Haushalt diskutieren. Am Montag, 22. März, ist er dann Thema im Rat. Die Verwaltung hatte im Vorfeld einen sogenannten Doppelhaushalt eingebracht, der für die Jahre 2021 und 2022 gelten sollte. Weil aus der Ratspolitik allerdings einhellig Ablehnung signalisiert wurde, hat die Verwaltung ihren Vorschlag nun für 2022 zurückgezogen. Das Argument: Im September wählen die Langenhagener einen neuen Rat, der dann nicht mehr selbst über die Finanzen bestimmen könnte.

