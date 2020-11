Langenhagen

Der SPD-Ortsverein Langenhagen hat seine Aufstellungskonferenz für Donnerstag, 5. November, abgesagt. Das geht aus einem Schreiben der Vorsitzenden Anja Sander und Tim Julian Wook an die SPD-Mitglieder hervor. In der Veranstaltung wollte die Partei eigentlich ihre Bürgermeisterkandidatin nominieren. Die SPD-Führung hatte die hannoversche Ratsfrau Afra Gamoori vorgeschlagen. Das Votum der Mitglieder über die 29-Jährige stand allerdings noch aus. Die Lehrerin soll aus Sicht der SPD im kommenden Jahr Mirko Heuer ( CDU) als Bürgermeisterin beerben.

„In den nächsten Wochen ist unsere Solidarität und Besonnenheit gefragt. Jetzt kommt es auf jeden einzelnen von uns an, um die Pandemie in den Griff zu bekommen“, heißt es in dem Schreiben an die Genossen. Sobald sich die Lage stabilisiert habe, würde die Parteispitze einen neuen Termin für die Aufstellungskonferenz ansetzen.

Von Sebastian Stein