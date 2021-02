Langenhagen

Der erste frühlingshafte Tag in diesem Jahr. Es ist 12 Uhr am Sonnabend. Die Sonne strahlt bei 13 Grad, in der Luft liegt schon eine gewisse Wärme – und der Geruch von Putzmittel. Putzmittel? Richtig, denn heute will ich den deutschen Traum leben und mein Auto nach dem Schnee und Dreck der vergangenen Wochen auf Vordermann bringen. Aber nicht in einer Waschanlage an der Tankstelle, sondern mit ehrlicher Handarbeit in der Selbstbedienungsanlage – zum allerersten Mal.

Auf die Idee kamen – wenig überraschend – auch andere Autobesitzer, die allermeisten sind – genauso wenig – überraschend männlich. So stehe ich nun in einer von mehreren Schlangen vor dem SB Car Wash F1 an der Westfalenstraße und frage mich, wie ich mich so anstellen werde als neue Vorzeige-Autobesitzerin.

Sonnabendvormittag an der Autowäsche: Die Idee haben bei dem frühlingshaften Wetter viele Langenhagener. Quelle: Elena Everding

Für mein Vorhaben habe ich mir Unterstützung mitgebracht, denn Autopflege war noch nie meins. Mein Kleinwagen ist für mich nicht mehr als Mittel zum Zweck, den ich recht selten nutze, und so habe ich nur wenig emotionale Bindung zu ihm. Außerdem kann ich mir sehr viel Besseres vorstellen, für das ich den Vormittag nutzen könnte. Doch die letzte Wäsche ist schon viel zu lange her, und der Dreck muss ab – meint zumindest mein Freund Nils, mit dem ich nun darauf warte, mein Auto ordentlich einzuschäumen. Die Schaumkanone sei nämlich das Highlight seiner Waschanlage, erzählt mir Inhaber Nuh Isgören, mit dem ich ins Gespräch komme.

Das Salz muss vom Lack

Seit rund einem Jahr betreibt er die Anlage im Langenhagener Industriegebiet. Freitag und Sonnabend seien bei ihm die Hauptgeschäftstage. Auch wenn das Wetter nicht so schön ist wie heute, könne es dann schon mal voll werden. Wer heute allerdings sein Auto blitzblank bekommen möchte, der hat vor allem ein Ziel: „Das Salz vom Auto bekommen, das macht den Lack kaputt“, erzählt mir Tabea Wilkens aus Godshorn. Die Wartezeit nutze ich, um mir Tipps von anderen Autobesitzern zu holen. Sie und ihr Partner Michael Knutti sind zum ersten Mal in der Anlage und sichtlich zufrieden, als sie beim letzten Schritt, der Innenreinigung, angekommen sind.

Mikrofasertücher seien für ihn unverzichtbar für ein glänzendes Auto, erzählt mir Knutti und schwingt ein ebensolches energisch über den Lack. „Haben wir so was mit?“, frage ich Nils. Haben wir – denn wie es sich für einen vorbildlichen Autobesitzer gehört, ist er mit einem ganzen Korb voll Reinigungszubehör ausgestattet. Säubern soll mein Auto allerdings vor allem ich selbst. Gut, dass Isgören mir vorher noch den Ablauf erklärt: Sechs Reinigungsschritte gibt es, die ich per Knopfdruck nacheinander an der Anlage anwählen kann.

Frühlingsgefühle bei der Autowäsche

Ich habe durchaus Respekt vor dem Hochdruck, der erst Wasser, dann Schaum und dann wieder Wasser auf mein Auto befördert. „Die Felgen nicht vergessen!“, erinnert mich Nils, während er etwas skeptisch meine Reinigungsfähigkeiten begutachtet. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, keine Stellen zu übersehen – da fehlt mir einfach die Routine. Daher bin ich froh, dass er zwischenzeitlich auch zur Bürste greift und dafür sorgt, dass wir nicht den ganzen Verkehr aufhalten.

Autorin Elena Everding hat überraschenderweise Spaß bei ihrer ersten Autowäsche. Quelle: Nils Görtelmeyer

Schließlich bin ich der Meinung, dass mein Auto nun sauber genug ist, und es geht raus aus der Waschbox. Dort kann ich endlich zeigen, was ich kann: Mit viel Liebe zum Detail Wachs auf den Lack polieren, auch noch so kleine Ritzen mit dem Mikrofasertuch trockenwischen und zuletzt den kompletten Innenraum aussaugen, macht mir erstaunlicherweise Spaß. Während die Sonne immer wärmer scheint und die Jacke getrost liegen bleiben kann, kommen in mir tatsächlich so etwas wie Frühlingsgefühle auf. Ich beginne, ein wenig nachzuempfinden, warum die sonnabendliche Autowäsche für viele Autobesitzer genauso zum Wochenende gehört wie für einige die Bundesliga oder der „Tatort“. Bevor das Wochenende richtig gestartet ist, haben sie die Gewissheit, bereits fleißig gewesen zu sein. Und so ein blitzblankes Gefährt hat ja durchaus Vorzüge.

Nach der Politur spiegelt sich der Sonnenschein auf dem Lack – ein gutes Gefühl. Quelle: Elena Everding

Danach eine Runde um den Silbersee

So habe ich mir den Müßiggang am restlichen Wochenende verdient, finde ich. Da darf der Spaziergang um den Silbersee nach erfolgreicher Autowäsche nicht fehlen – allzu zahlreiche andere Freizeitmöglichkeiten bleiben ja zurzeit so oder so nicht. Es sind die Routinen, die besonders in diesen Zeiten dem Leben eine Struktur und somit etwas Sicherheit geben. Eine davon ist für viele eben die Autowäsche. Vielleicht steckt in mir doch mehr Spießbürgerin, als ich es mir eingestehen möchte, denke ich bei meiner Runde um den See. Beim Gedanken, dass das Thema Autowäsche nun für die nächste Zeit für mich erst einmal abgehakt ist, bin ich dennoch erleichtert und nehme mir vor, den nächsten Sonnabendvormittag mit Ausschlafen und einem ausgedehnten Frühstück zu verbringen.

Von Elena Everding