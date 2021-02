Altenhorst

An den Schreckmoment erinnert sich Joana Krietsch noch gut. Sie wollte sich am Dienstagabend die Hände waschen – und da fehlte er, der Ehering. Doch den Schrecken überlagert mittlerweile ein Gefühl der Dankbarkeit für da darauffolgenden Stunden, in denen die Altenhorsterin bei einer öffentlichen Suche nach einem Metalldetektor viel Zuspruch und Unterstützung erhielt. Alles Daumendrücken half: Nur kurze Zeit nach dem Verlust fand sich der Ehering wieder.

Krietsch kehrte am Dienstag mit ihrem Ehemann Dirk vom Einkaufen zurück. „Wir wollten alles ins Haus räumen, und dabei habe ich schnell zwei Schneebälle geformt und sie auf meinen Mann und meinen Sohn geworfen“, erzählt sie. Anschließend verstaute die Familie die Einkäufe, Krietsch brachte noch den Müll in die Tonne. „Die sollte ja am Mittwoch geleert werden“, sagt sie. Anschließend, gegen 18 Uhr, entdeckte sie die leere Stelle an dem Finger, an dem sie seit zehn Jahren ihren Ehering trägt.

Sofort startete die Familie eine Suchaktion. „Wir haben quasi den Müll einmal auf links gedreht, aber ohne Erfolg“, sagt Krietsch. Auch der Blick in den Garten half nicht weiter: Auf den Beeten türmen sich die Schneeberge, ein gutes Versteck für ein verlorenes Schmuckstück – zumal sich das Tageslicht bereits verabschiedet hatte und das Licht der Taschenlampen nicht weit reichte.

Kaltenweiderin verleiht Metalldetektor

Deshalb Krietsch die Langenhagener und Kaltenweider via Facebook nach einem Metalldetektor, nachdem sie bei einem Versandhändler den kommenden Montag als frühesten Liefertermin angezeigt bekam. „Eigentlich kenne ich mich mit einem solchen Gerät überhaupt nicht aus, aber das erschien mir als die beste Lösung“, sagt sie. Es dauerte nur wenige Minuten, da trudelten bereits die ersten Hilfsangebote ein. Mehr noch: „Ich habe auch persönliche Nachrichten bekommen, in denen mir Menschen viel Glück und toi, toi, toi wünschten“, sagt sie. Viele hätten offenbar an sie gedacht, weil sie nicht die Einzige sei, die einen Ehering verbaselt habe.

Gegen 19.30 Uhr konnte sie den Detektor bei einer Kaltenweiderin abholen. Anschließend startete sie die Suche in der Nähe des Carports, wo sie den Schneeball auf ihren Sohn Marius geworfen hatte. Die richtige Entscheidung, denn nach nur fünf Minuten signalisierte der Metalldetektor im Carport – und damit an einem vor Schnee geschützten Ort – einen Gegenstand. Der entpuppte sich als der schmerzlich vermisste Ring. „Ich habe wirklich einen sehr, sehr schönen Ehering, den ich jeden Tag trage“, sagt Krietsch. „Für mich hängen so viele Emotionen daran, dass ich das nicht mit einem Neukauf hätte erledigen können.“

„Das Zwischenmenschliche funktioniert hervorragend“

Nur 30 Minuten später konnte sie den Detektor mit einer Flasche Wein und Wildschweinwurst zurückgeben, wobei die Kaltenweiderin die Geschenke gar nicht erwartet hatte. „Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, uns zu helfen, und das ist wirklich ein schönes Gefühl“, sagt Krietsch. Sie ist überwältigt von Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. „Es gibt nicht nur Misstrauen und Missgunst.“ Vielmehr funktioniere das Zwischenmenschliche hervorragend, und das sei beruhigend. „Auch unsere Familie hilft gern, wenn es nötig ist. Umso schöner ist es zu sehen, dass andere sich auch so verhalten.“

Von Antje Bismark