„#mitreden – sich einmischen, seine Position vertreten, mitmachen“ – mit diesen Stichworten beschreibt die Diakonie Hannover-Land die Themen, um die es in der Woche der Diakonie gehen soll. Dabei stellt Jessica Kind das Projekt Helfende Hände vor und lädt zu einem Treffen für Mittwoch, 9. September, um 18.30 Uhr, in den Räumen der Diakonie an der Walsroder Straße 141 in Langenhagen ein. Die Woche der Diakonie selbst ist vom 6. bis 13. September geplant.

Das Projekt Helfende Hände soll eine Plattform für Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen sein. Nach Auskunft der Sozialarbeiterin und Diakonin sei das simple Zuhören und Reden schon der zentrale Punkt der Arbeit. Den Senioren soll mit diesem ehrenamtlichen Engagement gezeigt werden, dass sie ein vollwertiges Mitglied der Stadt Langenhagen sind, beschreibt Kind das Ziel der Aktion.

Dass viele Menschen immer mehr das Gefühl der Einsamkeit mit sich tragen, liege vor allem auch an den Folgen, die aktuell die Corona-Pandemie mit sich bringt. „Es liegt daran, dass beliebte Treffpunkte geschlossen sind und etwa Seniorennachmittage zurzeit nicht oder nur stark eingeschränkt stattfinden können“ , sagt Kind.

Kampagne „Unerhört“ will Menschen eine Stimme geben

Die Woche der Diakonie möchte vor allem auf die bundesweite „Unerhört“-Kampagne aufmerksam machen. Auf diesem Wege will der Wohlfahrtsverband wachrütteln und dafür sensibilisieren, mit Menschen zu reden, die sich sonst nicht gehört fühlen.

Die Idee des Projekts Helfende Hände sei manchmal schon erfüllt, wenn sich die Menschen interessiert gegenüber anderen zeigen und mit jemandem, mit Abstand auf einer Parkbank ins Gespräch kommen. Für das Projekt sucht die Sozialarbeiterin noch nach Ehrenamtlichen. Jeder, der Lust dazu hat, ist zu einem Treffen mit den bisherigen Ehrenamtlichen eingeladen. Interessierte sollen sich bis zum 4. September dafür telefonisch unter (0511) 7403613 anmelden.

