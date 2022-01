Langenhagen

Ab Montag, 10. Januar, ist es möglich, sich in der Lasersports-Anlage Langenhagen impfen zu lassen. Die Aktion läuft bis einschließlich Donnerstag, 13. Januar, in der Halle am Buschkamp 86. Das Angebot gilt für alle Personen ab zwölf Jahren. In Kooperation mit der Region Hannover gibt es die Impfungen jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um die Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung handelt.

Kostenloses Lasertag-Spiel für die Impfung

Um Interessierte zu motivieren, gibt es für jede Impfung ein kostenloses Lasertag-Freispiel in Langenhagen oder beim Kooperationspartner Neongolf Hannover. Die insgesamt 2000 zur Verfügung gestellten Gutscheine sind drei Jahre lang gültig. Für die Impfungen sind keine Termine und Anmeldungen nötig. Weitere Informationen gibt es auch unter www.lasersports.de.

Von Sebastian Stein