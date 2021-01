Langenhagen

Auch die Lebensberatungsstelle muss sich angesichts des fortwährend grassierenden Coronavirus umstellen. Die Gespräche mit den Klienten müssen angesichts der aktuell geltenden Beschränkungen weitgehend auf Abstand geschehen. Die Einrichtung – in Trägerschaft des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen in der Ostpassage – ist derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen.

Das sei keine dauerhafte Lösung, sagt Bernd Buchholz, Leiter der Lebensberatung, jetzt in seiner Bilanz. Aktuell gebe es bis auf einige wenige persönliche Gespräche, etwa bei einem Spaziergang, keine andere Möglichkeit, als am Telefon oder per Videoschalte Hilfe anzubieten. Er und seine Kollegin Miriam Temme machen keinen Hehl daraus, dass es – sobald das wieder möglich sein sollte – diese Beratung wieder direkt geben soll. Denn aktuell würden einige Klienten eine Beratung hinauszögern, um dann lieber wieder das direkte Gespräch zu suchen, berichtet Buchholz von den Erfahrungen der letzten Monate.

Familien und Alleinstehende sind stark belastet

Doch eines haben sowohl Temme wie auch Buchholz nach bald einem Jahr der Corona-Pandemie festgestellt: Die Krise belastet die Menschen sehr. Neuerdings komme auch hinzu, dass der Lockdown speziell allein lebenden Menschen aber auch Familien arg zusetzen würde. Das spiegele sich auch in den Gesprächen wieder, so Buchholz. Es gehe nicht nur um Zukunftsängste zum Thema Arbeit, sondern ganz allgemein um die familiären Situation. „Menschen, die alleine leben, leiden aktuell besonders“, sagt der Beratungsstellenleiter. Die „Unplanbarkeit des Alltags für sich oder die Kinder“ sei ein weiteres belastendes Momentum.

Konflikte zwischen den Elternteilen, emotionale Probleme von Kindern und Jugendlichen oder eine Scheidung der Eltern: Die Zahl der Menschen, die bei Problemen eine kostenlose Familien- und Erziehungsberatung in Anspruch nehmen, ist in der Corona-Krise gestiegen. In der Phase des ersten Lockdowns seien die Anfragen zu einer Beratung zwar zunächst gesunken, bilanziert nun Buchholz. Doch im Sommer seien die Zahlen relativ rasch wieder in die Höhe geschossen.

Fast 400 Beratungsfälle

Diese waren ähnlich wie 2019, berichtet Temme und Buchholz unisono. Vor der Corona-Pandemie wurden 384 Beratungsfälle und insgesamt 843 Menschen registriert, die in Langenhagen um Hilfe ersucht hatten. Im Jahr 2018 betreute die Anlaufstelle noch 335 Fälle und 724 Menschen im Bereich Familien- und Erziehungsberatung. Aktuell rechnen die beiden Berater mit ähnlich hohen Zahlen wie im Vorjahr. Denn speziell der Spruch „mir fällt die Decke auf den Kopf“ falle Buchholz’ Angaben zufolge bei den Klienten immer häufiger.

Wie wichtig indes die Einrichtung in Langenhagen ist, das hätten sowohl die Stadt wie auch die Region Hannover vor geraumer Zeit weit vor der Pandemie erkannt. Speziell jetzt sei dieses niederschwellige Angebot wichtig. Deshalb sei es wenig verwunderlich, dass sowohl Stadt wie auch Region ihre jeweilige finanzielle Förderung für die nächsten Jahre zugesagt haben, berichtet Superintendent Holger Grünjes. „So können wir weiter gut planen und arbeiten.“ Er werte diese Unterstützung auch „als Zeichen der guten Zusammenarbeit“. Als Träger des Angebot sei er dafür sehr dankbar. „Eine Förderung durch die Kommunen ist nicht selbstverständlich“, konstatiert der Superintendent.

Stadt und Region finanzieren Anlaufstelle

Die Region finanziert die in der Ostpassage ansässige Familien- und Erziehungsberatung in Langenhagen in den nächsten fünf Jahren im Umfang von 3,2 Vollzeitstellen im sechsstelligen Euro-Bereich. Konkretere Summen gibt es aber nicht. Die Stadt Langenhagen bezuschusst die Lebensberatungsstelle weiter im bisherigen Umfang von circa 50.000 Euro pro Jahr. „Zusätzlich wurde im Sommer 2020 eine Förderung durch die Stadt über 25.000 Euro pro Jahr über einen befristeten Zeitraum von drei Jahren beschlossen, um den Bereich der Lebensberatung zu fördern und zu stärken“, sagt Andrea Hesse, Sprecherin des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen, als Träger der Einrichtung.

Die Lebensberatungsstelle verkneift sich Ratschläge, so Buchholz. Vielmehr werde darauf gesetzt, den hilfesuchenden Menschen eine „positive Haltung“ zu vermitteln. Etwa, wie mit der plötzlich vorhandenen Zeit umgegangen werden könne. Er und Temme räumen aber ein, dass es speziell nun in der sogenannten dunklen Jahreszeit für viele durchaus schwierig sein, diese zu bewerkstelligen. Denn es gibt nicht nur die Corona-Pandemie. „Der Winter wirkt sich durchaus zermürbend auf manche Menschen aus“, sagt Buchholz.

Die Lebensberatungsstelle in Langenhagen ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter (0511) 723804 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.lebensberatung-langenhagen.de im Internet.

Von Sven Warnecke