Langenhagen

Ein Satz von Birgit Baumann wird Bernd Buchholz, dem Leiter der Lebensberatungsstelle in Langenhagen, in Erinnerung bleiben: „Ich habe meine Arbeit immer geliebt.“ Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Superintendenten Rainer Müller-Jödicke verabschiedete er Baumann jetzt in den Ruhestand. Diese war mehr als 25 Jahre in der evangelischen Beratungsstelle tätig.

Birgit Baumann beriet Paare ebenso wie Familien

Baumann, Diplom-Sozialpädagogin mit mehreren Zusatzausbildungen, kam 1995 als Honorarkraft in die Lebensberatungsstelle, die ein Jahr zuvor in der Trägerschaft des damaligen Kirchenkreises Hannover-Nord und finanziert durch die Stadt Langenhagen gegründet worden war. Im Oktober 1996 folgte die Festanstellung, seither war Baumann Teil des Teams an der Ostpassage. Als „Generalistin“, wie Bernd Buchholz ebenso scherzhaft wie anerkennend sagt, war sie in der Paar- und Lebensberatung ebenso heimisch wie in der Familien- und Erziehungsberatung, die in den vergangenen Jahren zunehmend Raum einnahm.

Auch nach mehr als 25 Jahren gab es noch Neues zu hören

„Für mich war es immer etwas Besonderes, dass so viele Menschen mir in all den Jahren so viel Vertrauen entgegengebracht haben“, sagt Birgit Baumann rückblickend. Vielleicht liegt das auch mit daran, dass sie ein echter „Beziehungsmensch“ ist: „Ich kann gar nicht anders, als in Beziehung zu anderen Menschen zu gehen.“ Besonders wichtig für ihre Aufgabe als Beraterin sei es dabei gewesen, offen zu bleiben für alle Menschen, die mit einem Anliegen zu ihr kamen. Die Vielfalt der Anliegen hat auch Birgit Baumann oft überrascht: „Auch nach 25 Jahren in der Beratung hört man noch Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte“, sagt sie.

Auch wenn Baumann die Lebensberatungsstelle jetzt verlassen hat, bleibt ihr Name dort erhalten: Tochter Thea Baumann, Psychologin und Beraterin, ist seit Dezember 2020 in der Beratungsstelle tätig. „Das ging aber nur, weil wir nur noch eine kurze gemeinsame Zeit am selben Arbeitsplatz hatten“, sagt Birgit Baumann mit einem Grinsen. Bernd Buchholz freut es – zeige diese Art der Kontinuität doch, dass Birgit Baumann ihrer Tochter offensichtlich viel Positives aus ihrer beruflichen Tätigkeit habe berichten können.

Von Frank Walter