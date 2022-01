Langenhagen

Nachdenklich schaut Psychologe Bernd Buchholz, Leiter der Lebensberatungsstelle Langenhagen, in seine Kamera, als er die Öffentlichkeit virtuell über die aktuelle Lage informiert. Waren es im vergangenen Jahr noch überraschend wenige Menschen, die aufgrund der Tristesse der Corona-Pandemie Hilfe benötigten, sei das nun ein großes Thema.

Finanzdefizit droht

Und nicht nur die Klientinnen und Klienten stehen in diesen Zeiten mit dem Rücken zur Wand. Auch die Lebensberatungsstelle Langenhagen selbst plagen Sorgen. „Wir haben festgestellt, dass wir vermutlich bald in ein Finanzierungsdefizit fallen, wenn wir nicht gegensteuern“, erklärt Buchholz.

Finanziert wird die Beratungsstelle von der Stadt Langenhagen und dem Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen. Während sich der Kirchenkreis mit 27.400 Euro beteiligt, pumpt die Stadt jährlich 75.000 Euro in das Projekt. „Wir sind froh, dass wir auf die Stadt Langenhagen bauen können. Nur so können wir gut und niederschwellig unsere Arbeit machen“, betont Pastor Rainer Müller-Jödicke, der als kommissarischer Superintendent für die Beratungsstelle zuständig ist.

Kostenbeteiligung steigt

Weil weder Kirche noch Stadt in absehbarer Zeit ihr Engagement erhöhen können, sieht sich die Lebensberatungsstelle jetzt zu einem drakonischen Schritt gezwungen: Der Teilkostenbetrag, den die Klienten zahlen müssen, wird deutlich erhöht. Waren es im vergangenen Jahr noch 25 Euro pro Sitzung, müssen Klienten jetzt 50 Euro zahlen. Die Preise für Paare steigen von 50 auf 80 Euro pro Beratung.

Damit Beratungen trotzdem möglich bleiben, bietet die Anlaufstelle auch reduzierte Beträge an. „Wir haben ein gestuftes System. An Geld soll es niemals scheitern“, betont Diplom-Pädagogin Miriam Temme. Dieser beträgt 10 Euro bei Einzelberatungen und 20 Euro bei Paarberatungen. Empfänger von Sozialhilfen können sich mit einem Schein vom Amt sogar komplett von den Kosten befreien lassen.

„Niemand muss Kontoauszüge vorzeigen“

Ob der volle oder der reduzierte Teilkostenbetrag gezahlt werden muss, wird auf Vertrauensbasis entschieden. „Niemand muss seine Kontoauszüge vorlegen. Wir besprechen das im Erstgespräch und schauen dann jeweils weiter“, verrät Beratungsstellenleiter Buchholz. Auch individuell ausgehandelte Beträge seien möglich.

Ob die Beratungen in Pandemiezeiten unter der 3G-Regelung in Präsenz, am Telefon oder per Videoanruf stattfinden sollen, entscheiden die Klienten selbst. Als Anfang 2021 der harte Lockdown in Deutschland einkehrte, sanken auch die Beratungszahlen. „Viele Menschen wollten warten, bis Beratungen wieder in Präsenz stattfinden konnten“, verrät Beraterin Temme. Am Ende kam die Beratungsstelle dann aber doch wieder auf rund 1000 Klienten pro Jahr.

Sozialer Rückzug von Jung bis Alt

Generell berichten die Mitarbeiter der Lebensberatungsstelle Langenhagen von einem eher düsteren Bild, wenn sie von der aktuellen psychischen Situation der Menschen sprechen. „Wir sehen einen sozialen Rückzug von Jung bis Alt. Kinder sind viel zu viel Zuhause. Die Studenten müssen aus dem Fernstudium lernen und geben deshalb sogar ihre Wohngemeinschaften auf. Und auch Senioren klagen über Einsamkeit und Unglücklichsein“, zählt Miriam Temme auf.

Wenn es darum geht, wie die Menschen durch die restliche Pandemie kommen, hat Experte Buchholz einen wichtigen Tipp: „Das Warten auf das Ende der Pandemie ist nicht hilfreich. Viel wichtiger ist: Wie finde ich einen Weg mit der Pandemie zu leben? Wie kann ich mich und andere schützen, aber trotzdem noch meine Leben leben?“

Die Lebensberatungsstelle in Langenhagen ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter (0511) 723804 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.lebensberatung-langenhagen.de im Internet.

Von Curdt Blumenthal