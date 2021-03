Langenhagen

Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Leibniz-IGS Langenhagen (LIGS) schreiten voran. Auf dem Gebäude an der Rathenaustraße entsteht zurzeit ein neuer Riegel mit fünf zusätzlichen Klassenräumen, die zu Beginn des neuen Schuljahres bezugsfertig sein sollen. Den geplanten Bau einer Mensa auf dem Dach des Theatersaals möchte das städtische Bauamt dagegen stoppen – die Gebäudesubstanz ist offenbar schlechter als zunächst angenommen.

Ein Holzmodul nach dem anderen schwebt derzeit mithilfe eines Krans auf das erste Obergeschoss des südlichen Teils des Schulgebäudes. Die mehr als zehn Meter langen und 2,4 Tonnen schweren einzelnen Bauteile sollen nach und nach die Klassenräume und den Flur verschließen. Das Dach bilden sie aber nicht, stattdessen werden sie die Zwischendecke für das neue zweite Obergeschoss sein. Darin sollen die neuen rund 65 Quadratmeter großen Klassenräume sowie drei sogenannte Differenzierungsräume und ein zusätzliches Lehrerzimmer Platz finden. Das sei angesichts der steigenden Schülerzahlen an der LIGS dringend nötig, heißt es zur Begründung.

Holz überzeugt durch Nachhaltigkeit

Die beiden Obergeschosse sollen bald eine Deckenhöhe von 2,90 Meter haben. Das und die 240 Quadratmeter große Fensterfläche mit drei Balkonen sowie die Holzwände sollen für eine helle, luftige Atmosphäre sorgen. „Ausschlaggebend für die Holzbauweise war der Aspekt der Nachhaltigkeit“, betonte Stadtbaurat Carsten Hettwer bei einem Ortstermin. Ein weiterer Vorteil sei die große Präzision der vorgefertigten Teile, sagte er.

Der neue Riegel auf dem südlichen Gebäudeteil besteht aus Holz und Stahl. Großzügige Fensterfronten und drei Balkone sollen für eine freundliche Atmosphäre sorgen. Quelle: Illustration: Architekturstudio pm

Ende August, kurz vor Ende der Sommerferien, sollen die Arbeiten an dem in Holzleichtbauweise gebauten neuen Stockwerk abgeschlossen sein. „Wir befinden uns voll im Zeitplan“, sagte Gerhard Rudolph von der kommunalen Abteilung Hochbau der Stadt. Der Schnee im Februar habe die Arbeiten zwischenzeitlich zum Erliegen gebracht, doch den Verzug habe man inzwischen aufholen können. Bevor die Holzzwischendecke montiert werden konnte, haben Arbeiter das bisherige Dach abgebrochen, den Rohbau für den neuen Aufzugschacht fertiggestellt und die Fenster im ersten Obergeschoss ausgebaut.

Ab jetzt sollte es zügig vorwärtsgehen, denn nicht nur die Decken, auch die Wände und Fenster sind bereits fertig vorproduziert, stellte Rudolph in Aussicht. Die Wände seien ebenfalls aus Holz und sollten Ende März aufgestellt werden. In etwa vier bis sechs Wochen stehe der Feinschliff an, darunter Fußboden-, Elektro- und Malerarbeiten.

Mensa zieht nach dem Sommer in Container

Weil die Schule die bestehenden Klassenräume im ersten Obergeschoss des Südgebäudes durch die Bauarbeiten zurzeit nicht nutzen kann, findet der Unterricht auch in 20 Containern, die auf dem Sportplatz stehen und fünf Klassenräume plus Sanitär- und Flurbereich ergeben, statt. Wenn die Schüler nach den Sommerferien wieder von dort ins aufgestockte Schulgebäude ziehen, sollen die Container weiterhin stehen bleiben. In diese ziehe dann übergangsweise die Schulmensa ein, die zurzeit provisorisch in der Turnhalle untergebracht ist.

Zur Galerie Die Bauarbeiten für die Aufstockung der Leibniz-IGS Langenhagen (LIGS) laufen nach Zeitplan. Zurzeit werden die Holzmodule für die Zwischendecke montiert.

Dort könnte die Mensa länger bleiben, denn der ursprünglich geplante Bau einer neuen Mensa auf dem Dach des Theatersaals liegt derzeit auf Eis. Eine Beschlussvorlage, über die der Rat der Stadt am kommenden Montag, 22. März, beraten will, sieht vor, dass die bisherige Mensaplanung verworfen wird. Denn offenbar ist der Bau der Mensa auf dem Dach nicht wirtschaftlich. Die relativ schlechte Bausubstanz würde massive Eingriffe in die Decke und Statik des Theatersaals nötig machen. In der Folge würde sich die Inbetriebnahme der neuen Mensa, die eigentlich im Sommer 2021 fertiggestellt sein sollte, verzögern.

Der Vorschlag lautet nun, dass nicht nur die Mensa als frei stehendes Gebäude neu geplant wird, sondern auch die Turnhalle. Deren bisher angedachte Sanierung könne über die gesamte Bauzeit zu einem „Totalausfall des dort stattfindenden Unterrichts“ führen. Im neuen Haushaltsentwurf, über den der Rat befinden muss, hat die Stadt die Kosten in Höhe 3,2 Millionen Euro für den Bau der Mensa bereits gestrichen.

