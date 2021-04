Langenhagen

Die Leibniz IGS Langenhagen stellt sich interessierten Eltern und deren Kindern live im Internet vor. Es handelt sich um eine digitale Form des Tags der offenen Tür. Los geht es am Freitag, 30. April, um 16 Uhr. Interessierte können bei Youtube (Suchbegriff: „Tag der offenen Tür in der LIGS“) dabei sein. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Schule, wo der Link zusätzlich hinterlegt ist:

Geplant ist die Vorstellung der Schule mithilfe eines aktuellen Imagefilms. Darin führt das Schulmaskottchen LIGSI durch die Räume und stellt einige Personen der Schule vor. Unter den gegebenen Corona-Vorschriften zeigt auch der Tanzkurs des sechsten Jahrgangs in verkleinerter Besetzung einen Beitrag. Außerdem ist eine Talkrunde geplant. Zum Tag der offenen Tür gehören außerdem Informationen über die Fachbereiche und den Unterricht.

Weitere Informationen über die LIGS können Interessierte unabhängig vom Tag der offenen Tür jederzeit auf der Homepage oder im persönlichen Kontakt mit der Schulleitung einholen. Auch gibt es schon Termine für die Anmeldung zum neuen Schuljahr am Donnerstag, 27. Mai. Die Schule ist per E-Mail an verwaltung@rks-lgh.de und mucha@rks-lgh.de erreichbar.

Von Stephan Hartung