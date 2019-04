Dienstag, 30. April: Tanz aus dem April

Was andernorts Tanz in den Mai heißt, ist in Langenhagen der Tanz aus dem April: Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren noch gezweifelt, ob es eine Neuauflage geben werde – das steht nun nicht mehr infrage. Mit seiner Veranstaltung will der Langenhagener Haus der Jugend wieder viele Besucher anlocken: Die Bläserklasse der IGS Langenhagen eröffnet den Abend musikalisch, außerdem spielen Circus Rhaspody, Toni Trash und die Godots. Der Verein sorgt zudem für vegane Pfanne, einen Grillstand, Getränke und Festivalarmbänder. Der Eintritt ist frei, los geht es am Dienstag, 30. April, ab 17 Uhr, im Rathausinnenhof, Marktplatz 1.

Dienstag, 30. April: Fredermann lädt zu Sprechstunde

Langenhagener, die landespolitische Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, können dazu mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann ins Gespräch kommen. Der Politiker lädt von 17.30 bis 18.30 Uhr zur nächsten Bürgersprechstunde in die Gaststube des Schützenhauses in Kaltenweide, Zellerie 8, ein. Während der Sprechstunde ist der Vorsitzende der CDU-Kaltenweide, Michael Schäfer, ebenfalls anwesend und steht für Gespräche zur Verfügung.

Mittwoch, 1. Mai: Maibäume werden in Kaltenweide und Engelbostel aufgestellt

Fast schon traditionell stellt der Trecker-Club Kaltenweide einen Maibaum auf. Mit musikalischer Begleitung des Young Spirit Orchestra wird der geschmückte Baum gegen 11 Uhr auf der sogenannten Maibaum-Wiese an der Kananoher Straße in Höhe der Hausnummer 43 hochgezogen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Auch die Ortsfeuerwehr Engelbostel lädt zum Aufstellen eines Maibaumes ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr am Gerätehaus „Spritzenhaus 9“. Es gibt bis 17 Uhr Live-Musik von der Band Showtime, Essen und Trinken sowie diverse Aktionen für Kinder, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr organisiert haben.

Mittwoch, 1. Mai: 96-Renntag an der Neuen Bult

Gerade erst ist die Pferderennbahn an der Neuen Bult in die nächste Saison gestartet, der jetzt bevorstehende wird sicher nicht nur regelmäßige Besucher anlocken. Denn am Mittwoch, 1. Mai, beginnt an der Neuen Bult ab 12.30 Uhr der 96-Renntag. Pferdefreunde können unter anderem bei zwei internationalen Listenrennen mitfiebern, für Fußballfans geben alle Spieler des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 ab 14.30 Uhr Autogramme. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Wer sich einen reservierten Tribünenplatz sichern möchte, zahlt 12 Euro. Alle Rennbahntermine für 2019 finden Sie hier.

Rappelvoller Le-Trait-Platz: Viel Anklang findet das Familienfest vom Kulturring Godshorn. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Mittwoch, 1. Mai: Kulturring richtet traditionelles Familienfest aus

Der Kulturring lädt wieder zu seinem Familienfest ein. Die Veranstaltung am Mittwoch, 1. Mai, beginnt um 14 Uhr auf dem Le-Trait-Platz und endet gegen 19.30 Uhr. Die Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben oder schminken lassen. Zwischen 15 und 16 Uhr spielt das Bläserkorps Godshorn. Die Krone des Maibaumes wird gegen 16 Uhr von Mitgliedern des Ortsrates hochgezogen. Ab 16.30 Uhr sorgt die Band ZweiLight auf der Bühne für musikalische Unterhaltung. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Freitag, 3. Mai: Offenes Klavier startet in Freiluftsaison

Von Oktober bis April war das Offene Klavier zum Überwintern im City Center untergestellt, pünktlich zum ersten Maiwochenende steht es wieder auf dem Marktplatz davor: Die Offene Gesellschaft Langenhagen, der das Klavier gehört, will den Start in die Sommersaison feiern und lädt daher für Freitag, 3. Mai, ab 17 Uhr zum offenen Mitsingen ein. Der Gospelchor der Krähenwinkeler Matthias-Claudius-Kirchengemeinde hat bereits seine Unterstützung zugesagt.

Benrd Schneider begleitet den Chor beim offenen Singen am Klavier. Quelle: privat (Archiv)

So hat die Wasserwelt geöffnet

Einige Bahnen schwimmen in der Wasserwelt in Langenhagen? Oder in der Saunawelt entspannen? Hier finden Sie die Öffnungszeiten des Sport- und Freizeitbads.

Und wie wird das Wetter?

Eine Wettervorschau für Hannover und die Region finden Sie hier.

Ihr Termin fehlt?

Diese Liste ist nicht vollständig, wird aber fortlaufend um neue Termine ergänzt. Sie haben noch einen Termintipp für die Woche um den 1. Mai auf Lager? Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an langenhagen@haz.de.

Von Konstantin Klenke, Sven Warnecke und Julia Polley