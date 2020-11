Auch am zweiten Tag des Teil-Lockdowns hat die Polizei in der Region Hannover die Einhaltung der Maskenpflicht und Corona-Vorgaben überprüft. Das Ergebnis fällt durchwachsen aus: Während in der Fußgängerzone weitestgehend alles in Ordnung war, musste zum Beispiel in Langenhagen ein Einkaufsmarkt schließen.