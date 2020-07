Langenhagen

Seit Anfang Juli gelten die von der Bundesregierung beschlossenen niedrigeren Mehrwertsteuersätze. Damit soll in der Corona-Krise die Kaufkraft gestärkt werden. Allerdings spüren die Händler auf dem Wochenmarkt in Langenhagen davon wenig. „Für uns kleine Betriebe ist diese Maßnahme eher schadhaft. Es unterstützt nur die Großen“, kritisiert Robert Bartling, Inhaber des Geschäfts Marianne Berkhahn Fischspezialitäten.

Bis Ende des Jahres gelten die geringeren Steuersätze. Der reguläre Satz wurde von 19 auf 16 Prozent gesenkt, der ermäßigte von 7 auf 5 Prozent. Die Mehrwertsteuer ist eine reine Verbrauchsteuer und wird bei allen Einkäufen fällig. Für die meisten Produkte und Dienstleistungen wird der reguläre Satz berechnet. Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel zur Grundversorgung werden noch bis zum 31. Dezember mit 5 Prozent besteuert.

Blumenhändler hadert mit eigener Kasse

Für Blumenhändler Heinrich Westerhold aus Tündern hat die Steuersenkung zu einem außergewöhnlichen Problem geführt. Denn seine Kasse ließ sich zum 1. Juli nicht umstellen. „Sie berechnet jetzt zwar nur 16 Prozent, zeigt aber auf dem Bon kurioserweise 19 Prozent an“, sagt er. Die Fachfirma, die die Umstellung vornehmen muss, sei mit Anfragen von Betrieben überhäuft worden. Westerhold muss sich deshalb vier Wochen nach der Umstellung immer noch gedulden, bis die Kassenzettel korrekt ausgedruckt werden.

Blumenhändler Heinrich Westerhold aus Tündern sieht nach der Mehrwertsteuersenkung kein gesteigertes Kaufverhalten bei den Kunden. Quelle: Mark Bode

Die Reduzierung des Satzes sieht er kritisch. „Das rechnet sich für uns nicht. Wenn eine Blume 30 Cent kostet, bringen 3 Prozent weniger überhaupt etwas?“, fragt er rhetorisch. Privat habe er allerdings von der Senkung schon profitiert: „Wir brauchten einen neuen Geschirrspüler. Das hatte gut gepasst.“ Bei größeren Investitionen sei eine Kostenersparnis spürbar.

Keine Probleme mit der Umstellung der Preise habe Bartling gehabt. Er besitzt noch keine Kasse mit Bonausgabe. Die Anschaffung sei, so erläutert er, laut Aussage seines Steuerberaters keine Pflicht. Zudem habe der Fischhändler ohnehin immer tagesaktuelle Preise. „Ich kaufe den Fisch in der Nacht frisch in Hamburg ein“, erklärt der Isernhagener. Die jeweiligen Preise passe er daher immer manuell an. Er habe allerdings Verständnis für den Unmut anderer Unternehmer. „Bei vielen ist der Aufwand sehr groß. Die Kleinen haben es dadurch noch schwerer. Die großen Unternehmen haben ihre Mitarbeiter, die sich um die Angelegenheiten kümmern.“ Er bezeichnet die Maßnahme des Bundes als „Augenwischerei“.

Das sagen Kunden zur Mehrwertsteuersenkung „Vielleicht ist die Mehrwertsteuersenkung eine gute Maßnahme. Aber als Endverbraucher merkt man nahezu nichts davon“, sagt Helmut Gebert aus Isernhagen, der mit seinen Enkeln den Wochenmarkt in Langenhagen besucht. „Ich habe davon noch gar nichts mitbekommen“, erklärt auch der Langenhagener Bernd Münkel. Ähnlich sieht es auch das Ehepaar Gisela und Wolfgang Domanski aus Langenhagen: „Der Kohlrabi hat vor der Senkung einen Euro gekostet. Und er kostet jetzt immer noch einen Euro.“ Alle Befragten bezweifeln, dass die Maßnahme der Bundesregierung dazu führt, die Wirtschaft anzukurbeln. „Wir kaufen deshalb nicht mehr oder weniger“, sagt Gisela Domanski. „Wegen 2 oder 3 Prozent weniger kauft man auf dem Markt nicht mehr“, betont Gebert. Eine Ersparnis mache sich lediglich bei größeren Investitionen bemerkbar, sagt Münkel.

Fischhändler Robert Bartling kritisiert die Mehrwertsteuersenkung als „Augenwischerei“. Quelle: Mark Bode

Bislang habe ihn noch kein Kunde auf den derzeit geltenden Mehrwertsteuersatz angesprochen. „Auf dem Markt legen die Leute Wert auf Qualität und weniger auf den Preis.“ Das hat auch Eike-Christian Steep, Betreiber eines Obst- und Gemüsestandes, festgestellt. „Mich hat noch niemand zur Mehrwertsteuerthematik befragt.“

Gemüsehändler Steep : „Es wird nicht mehr oder weniger gekauft“

Er sieht durch die Maßnahme für die Wochenmarkthändler keinerlei Vorteil. „Es wird dadurch nicht mehr oder weniger gekauft. Auf niedrigpreisige Produkte wirkt sich das nicht aus.“ An seinem Stand lägen die Preise für die meisten Artikel zwischen 50 Cent und 2,50 Euro. Er habe auf eine Reduzierung bei den eigenen Waren verzichtet. „Wir hätten sonst sehr krumme Preise. Und damit kann man nicht wirklich arbeiten.“ Lediglich zugekaufte Produkte, für die er selbst den niedrigeren Steuersatz bezahlt hat, habe er preislich angepasst.

Bratwurst-Stand will Umsatzeinbußen ausgleichen

Alexander Gutsche, Betreiber des Imbissstands „Der Thüringer“, hat ebenfalls auf eine Preissenkung für Rostbratwurst und Bratcurry verzichtet. „Wir haben durch Corona in diesem Jahr Umsatzeinbußen zwischen 30 und 40 Prozent“, sagt der Hannoveraner. „Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich die geringere Mehrwertsteuer gerne an die Kunden weitergeben.“ Grundsätzlich befürwortet er den Schritt des Bundes. „Es ist sehr gut und wird der Wirtschaft allgemein helfen.“

Der geringere Mehrwertsteuersatz ist auf dem Bon eines Obsthändlers auf dem Wochenmarkt in Langenhagen unten angegeben. Quelle: Mark Bode

Keine Hilfe benötigt bislang Andreas Stadtländer, Inhaber der Brotmanufaktur aus Walsrode. „Wir hatten in den ersten drei Monaten nach dem Corona-Ausbruch bis zu 15 Prozent Umsatzzuwachs“, sagt er. Erst jetzt seien die Einnahmen wieder auf Normalmaß gesunken. Den Verkaufspreis hatte er zum Juli nicht angepasst. „Die Maßnahme ist als Unterstützung für Unternehmen gedacht und nicht für die Endverbraucher“, sagt Stadtländer. Mit der Umstellung des Kassensystems habe er keine Probleme gehabt. „Der Anbieter hatte ein Softwareupdate vorbereitet. Ich musste nur ein paar Einstellungen manuell vornehmen“, schildert er. Nach 30 Minuten sei alles erledigt gewesen.

Von Mark Bode