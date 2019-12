Langenhagen

Dieser Wettbewerb ist nur etwas für Hartgesottene: Am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember, springen Schwimmer in den eiskalten Silbersee. Das Gewässer ist zum zweiten Mal Austragungsort für die zweite internationale norddeutsche Eisschwimmmeisterschaft.

Jeweils um 9.30 Uhr fällt der erste Startschuss für den Wettkampf, für den sich bisher insgesamt 60 Sportler angemeldet haben. Dann ziehen unter anderem die Spitzenathleten Fergie Hestermann, Stefan Runge, Marcus Reineke und Florian Battermann ihre Bahnen im Silbersee.

Wettkämpfe auf verschiedenen Strecken

Es stehen mehrere Strecken auf dem Programm. Zwischen 50, 100, 200, 500 und 1000 Meter Freistil können die Teilnehmer wählen. Zudem werden 50 und 100 Meter Brust sowie 50 Meter Schmetterling angeboten. Zudem treten die Schwimmer in einer Freistilstaffel über vier mal 50 Meter an, kündigt Frank Berkemann, Sprecher der DLRG Langenhagen, an. Der Wettkampf endet am Sonnabend um 16.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr.

Zuschauer sind willkommen

„Die Wassertemperatur wird am Wettkampftag im einstelligen Bereich liegen“, heißt es von der DLRG. Doch obwohl das Wasser eiskalt ist, dürfen die Schwimmer keine Wärmeschutzanzüge tragen. Lediglich mit Badebekleidung, die für die Beckenwettkämpfe zugelassen ist, springen die Aktiven in den See. Und das Wetter ist dabei egal: Der Wettkampf findet statt – egal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Zuschauer können das Spektakel verfolgen und sind an beiden Tagen am Silbersee willkommen. Die DLRG bietet warme Getränke, Kuchen und Bratwürste an.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley