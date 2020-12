Godshorn

Birgit Klein reicht Michael Handke Paket für Paket an. Im Hinterhof der Fleischerei Handke bestücken sie gerade ihren Roller für die Lieferung um 15 Uhr. An der Godshorner Hauptstraße gehen seit Anfang des Monats die Waren nicht mehr nur über die Theke.

Familie Handke bietet ihren Kunden das Sortiment nun auch online an – die Inhaber der Fleischerei haben ein digitales Pendant zur Fleisch- und Wurstauslage geschaffen. Braten, Salate und Steaks landen nicht mehr nur auf Nachfrage beim Thekenpersonal im Einkaufswagen, sondern per Klick auf die entsprechenden Symbole auch im digitalen Warenkorb.

Birgit Klein und Bruder Michael Handke verteilen die bestellten Waren auf die Roller. Quelle: Sebastian Stein

An einen Onlineshop für seine Metzgerei dachte Inhaber Michael Handke schon lange. „Die Corona-Pandemie hat die Sache jetzt beschleunigt“, sagt der 51-Jährige. Das Projekt befindet sich noch in der Frühphase, gut 30 Lieferungen haben in den ersten zwei Wochen den Laden verlassen. Die Funktionsweise läuft ähnlich wie bei den großen Lieferdiensten: Die Bestellung kommt im E-Mail-Postfach an und wird automatisch ausgedruckt. Zudem erstellt der Computer eine sogenannte Pickliste und die Routen zu den Kunden. Dann verstauen die Mitarbeiter die gepackten Kartons in zwei Rollern für die Fahrer. Diese sehen auf ihrem Handy die vorher errechnete Route zu den Langenhagenern.

„Wir sehen das wie eine neue Filiale“

Als Lebensmittelgeschäft sind die Handkes vom derzeitigen Lockdown nicht betroffen. Und auch die Einbußen durch die Pandemie hielten sich allgemein in Grenzen. Mit dem Onlineshop wollen sie eher den grundsätzlichen Strukturveränderungen im Handel begegnen. „Der digitale Wandel ist unumgänglich. Kunden bestellen viel im Internet, Fachbetriebe verschwinden, Innenstädte veröden“, sagt Handke. Die digitale Metzgertheke betrachtet er deshalb als Investition in die Zukunft. „Wir sehen das wie eine neue Filiale“, meint der Geschäftsführer.

In diesem Jahr haben Handkes ihr 50-jähriges Bestehen an diesem Standort gefeiert. Quelle: Sebastian Stein

Das Geschäft in Godshorn wollen Handkes trotz des neuen Shops aber nicht aufgeben. Denn vor Ort ist der Laden etabliert, der Verkauf laufe gut. Schon seit 1966 hat die Familie eine Metzgerei im Langenhagener Ortsteil, seit 50 Jahren ist sie nun in diesem Laden an der Hauptstraße. Gegründet haben es die Eltern, heute arbeiten dort insgesamt drei Geschwister – Cornelia Grädner, Birgit Klein und Michael Handke. Der vierte im Bunde, Bruder Eric Handke, liefert die Wurstwaren aus seinem Betrieb in Seelze-Letter.

Handkes investieren 150.000 Euro in das System

Für die Neuerung im Traditionsbetrieb hat die Fleischerei 150.000 Euro investiert. Regiowelt, eine Unternehmensberatung für Metzgereien und Fleischbetriebe, lieferte dazu die Software. Michael Handke selbst arbeitet derweil noch am reibungslosen Ablauf. Bislang ist die Bestellung für die Bereiche der Postleitzahlen 30851, 30853 und 38055 in Langenhagen möglich. „Der Grundgedanke ist das regionale Ausliefern“, sagt Handke über die Idee. Deshalb testet er bei einem der zwei Auslieferungsfahrzeuge auch einen Elektroroller. Bei Bestellungen etwa aus Kaltenweide habe dieser aber noch Probleme mit der Distanz.

Kurze Transportwege sind den Handkes auch bei ihren Produkten wichtig. Das Fleisch etwa komme aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In Godshorn haben sie keine eigene Schlachterei oder Haltung mehr. Der Geschäftsführer lege daher viel Wert darauf, seine Lieferanten zu kennen. Das scheint ihm wichtiger zu sein als Siegel. Aber auf Bio-Qualität legten auch seine Kunden wenig Wert, sagt er.

Bei der Auswahl orientiert sich die Metzgerei eher an traditionellen Produkten. Quelle: Sebastian Stein

Lieferdienst bald auch in Hannover ?

Das Konzept scheint in Godshorn aufzugehen. Der Betrieb habe auch in Krisenzeiten immer gut gegenhalten können, erklärt der Geschäftsführer. Ob sich bei den Langenhagenern auch die neue digitale Theke etabliert, wird sich zeigen. „Ich bin mir aber sehr sicher, dass das klappt“, sagt Handke. Mit der Ankündigung einer weiteren Expansion will er sich aber in dieser Phase noch zurückhalten. Der Lieferdienst käme auch für seine Filiale in Isernhagen infrage. Und irgendwann „könnte natürlich auch Hannover folgen“.

Die Fleischerei bietet bei Bestellungen bis zu zwei Stunden vorher Lieferungen am gleichen Tag in zwei Zeiträumen von 15 bis 17 Uhr und von 17 bis 19 Uhr an. Ab 25 Euro Bestellwert sind diese kostenlos.

Von Sebastian Stein