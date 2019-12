Hannover

Ein Sprecher von Landesbauminister Olaf Lies hat am Freitag eingeräumt, dass das Land bereits seit Monaten weiß, dass Niedersachsens Mietpreisbremse nicht rechtskräftig erlassen wurde. Offenbar wollte man das Problem aber aussitzen, weil die bisherige Regelung 2021 ausläuft und ohnehin im kommenden Jahr eine Neufassung beschlossen werden muss. Bitter für die Mieter in etlichen Städten in Niedersachsen, wo der Wohnungsmarkt als besonders angespannt gilt: Seit einem Gerichtsurteil von Donnerstag, das die Landesverordnung zur Mietpreisbremse außer Kraft gesetzt hat, sind sie jetzt ohne Schutz.

Auch Kappungsgrenze für Mieterhöhungen betroffen

Das Problem betrifft nicht nur die Mietpreisbremse, die bei Neuvermietungen Mieter vor zu starken Preissteigerungen schützen soll. Sie darf in Niedersachsen jetzt nicht mehr angewandt werden. Der Mieterbund weist darauf hin, dass damit auch die sogenannte reduzierte Kappungsgrenze wegfällt. Denn das Land hatte mit gleicher Verordnung festgelegt, dass in den Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt Mieten alle drei Jahre nur noch maximal um 15 Prozent steigen dürfen statt wie sonst üblich um 20 Prozent. Im Raum Hannover gilt das für die Städte Hannover und Langenhagen.

Mieterbund : „Doppelt bitter“

„Im Prinzip können Vermieter von der nächsten Woche an die Mieten wieder um 20 Prozent erhöhen“, sagt Reinold von Thadden, Prokurist beim Deutschen Mieterbund in Hannover. Der gesamte Vorgang sei „doppelt bitter“: „Die Mietpreisbremse war inhaltlich sowieso nicht zufriedenstellend, weil sie fast keine Schutzwirkung entfalten konnte. Wenn die Dinge dann aber in den Ministerien nicht mal ordentlich bearbeitet werden, lässt man Mieter wirklich alleine.“

Land war nachlässig bei Begründung zur Mietpreisbremse

Der Fehler war bereits unter der rot-grünen Vorgängerregierung passiert. Damals war Sozialministerin Cornelia Rundt für Miet- und Wohnungsbaufragen zuständig. Ihr Ministerium hat zwar 2016 die Landesverordnung zur Mietpreisbremse amtlich veröffentlicht, aber vergessen, die dazugehörige Begründung zu publizieren. Das hat ihr Nachfolger Olaf Lies zwar 2018 nachgeholt. Der Bundesgerichtshof aber hat in diesem Sommer geurteilt, dass die Mietpreisbremse nur gilt, wenn sie zeitgleich mit der Begründung veröffentlicht wurde. Auch in Hessen und Baden-Württemberg wurden die Regelungen dadurch außer Kraft gesetzt.

Haus & Grund begrüßt Wegfall der Mietpreisbremse

Beim Eigentümerverein Haus & Grund in Hannover findet der Vorsitzende Rainer Beckmann den Wegfall der Mietpreisbremse naturgemäß nicht schlimm. „Wir halten die Mietpreisbremse für überflüssig“, sagt er: „Sie fabriziert das Gegenteil von dem, wofür sie gedacht ist, weil sie Investitionen in den Wohnungsbau hemmt.“

Land bessert jetzt nach

Das Land will nach Worten von Ministeriumssprecher Gunars Reichenbachs jetzt eine neue Verordnung auf den Weg bringen. Das aber brauche Zeit, weil die N-Bank des Landes zunächst wieder Detaildaten erheben muss, um erneut zu begründen, in welchen Kommunen die Wohnungsmärkte angespannt sind.

Hier galt die Mietpreisbremse bis Donnerstag

In Niedersachsen war die Mietpreisbremse laut Landesverordnung vorgeschrieben für die Städte Hannover, Langenhagen, Buxtehude und Lüneburg, Borkum, Braunschweig, Buchholz in der Nordheide, Göttingen, Leer, Norderney, Oldenburg, Osnabrück, Vechta und Wolfsburg sowie die Inselgemeinden Juist, Wangerooge, Baltrum, Langeoog und Spiekeroog. Dort galt bis zum Gerichtsurteil des Amtsgerichts Hannover vom Donnerstag auch die reduzierte Kappungsgrenze für Mieterhöhungen von 15 Prozent.

Von Conrad von Meding und Marco Seng