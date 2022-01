Langenhagen

Ab Anfang Februar finden Besucher alle Kulturveranstaltungen in Langenhagen für fünf Monate unter einer Zirkuskuppel: Das Kulturzelt Langenhagen steht dann zwischen Markthalle und Stadtbahnstation Zentrum – und bietet reichlich Programm.

Sabine Murza lässt die Puppen singen

Das Programm der Mimuse im Kulturzelt startet am Sonnabend, 5. Februar, um 20 Uhr mit dem sechsten Soloprogramm der Kabarettistin Patrizia Moresco. In „#Lachmich“ spielt sie mit Pointen und Stand-up gegen den neuen Zeitgeist an – provokant und komisch. Karten gibt es an der Abendkasse für 16 bis 19 Euro. Dies ist die Ersatzveranstaltung für den 11. Februar 2021, die aufgrund der Corona-Beschränkungen verschoben wurde. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die Music-Puppet-Show Murzarella nimmt am Freitag, 11. Februar, um 20 Uhr die Bühne im Kulturzelt ein. In „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“ lässt Profisängerin Sabine Murza ihre skurrilen Puppen in schrägsten Stimmlagen und Situationen Opernarien schmettern, Heavy Metal röhren und herzergreifend Schlager singen. Karten an der Abendkasse kosten 18 bis 22 Euro. Auch dies ist eine Ersatzveranstaltung für die wegen Corona verlegte Show vom 15. Januar.

Schlachtplatte rechnet mit dem Jahr 2021 ab

Das kabarettistische Quartett der deutschen Kleinkunstszene heißt „Schlachtplatte“. Das Ensemble aus Robert Griess, Sebastian Rüger, Henning Schmidtke und Dagmar Schönleber legt am Sonnabend, 12. Februar, „Die Jahresendabrechnung 2021“ auf den Tisch und rechnet sarkastisch und frech in Geschichten und Liedern mit dem Wahn- und Schwachsinn des Jahres ab. Die Veranstaltung im Kulturzelt beginnt um 20 Uhr, Karten an der Abendkasse kosten 18 bis 22 Euro.

Im Mimuse-Februarprogramm im Kulturzelt folgt am Sonnabend, 19. Februar, ab 20 Uhr Timo Wopp mit „Ultimo (Die Jubiläumstour)“. Von Hochgeschwindigkeitskabarett und Ironie bis ins kleinste Detail sprechen Medienkritiker, wenn sie die Comedy des vielfach preisgekrönten Kabarettisten würdigen. Die Jubiläumstour lotet noch einmal bitterböse auch die bisherigen Programme auf öffentliche Moral und Doppelmoral aus und bezieht die Zuschauer dabei kräftig ein. Die Karten an der Abendkasse kosten 18 bis 22 Euro.

Von Ursula Kallenbach