Die Mimuse feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen und ist damit nach Angaben des Vereins Klangbüchse das älteste Kleinkunstfestival Deutschlands. Eine Veranstaltungsreihe zu diesem besonderen Anlass, die am 10. Oktober starten soll, ist bereits geplant. Doch wie und in welcher Form die Auftritte stattfinden können, ist noch unklar. Seit Ende März mussten die Organisatoren alle Shows absagen und verschieben.

Aktuell arbeiten die Verantwortlichen an einem Hygienekonzept, berichtet die neue Mimuse-Chefin Inga Herrmann. Die zuletzt in Kraft getretene Verordnung des Landes Niedersachsen gehe „in eine schöne Richtung“ und wecke die Hoffnung, dass es bald weitergehen kann. Nach den derzeitigen Abstands- und Hygieneregeln dürften 130 Menschen im Theatersaal Platz nehmen – wenn es möglichst immer Pärchen aus einem Hausstand sind, sagt Herrmann. Der Verein und die Stadt „haben für verschiedene Szenarien verschiedene Lösungsmöglichkeiten in der Schublade“. Anders sieht es für die zweite Spielstätte der Mimuse aus. „Das daunstärs lässt sich nicht regeln mit Abstand. Das ist nicht möglich“, sagt Herrmann. Es werde jedoch geprüft, ob und welche Termine in den Theatersaal verlegt werden könnten.

Das aktuelle Programm sieht vor, das die Herbstsaison am 10. September mit der Show „aber witzig“ von HG. Butzko startet. Am 18. September soll Bodo Wartke mit dem Programm „Wandelmut“ im Theater am Aegi in Hannover auftreten. Am 25. September können Interessierte – Stand jetzt – Arnulf Ratung mit „Zirkus Berlin“ auf der Bühne erleben. Rene Marik und B. Goldbeck kommen am 8. Oktober mit ihrem Programm „Wie einmal ein Bagger auf mich fiel“ nach Langenhagen. Der Startschuss in das Programm zum 40-jährigen Bestehen der Mimuse soll am 10. Oktober mit „Mimuse 4.0 Eröffnungsshow“ – Ich und die zwei anderen“ fallen. Mit dabei sind unter anderem Desimo, Matthias Brodowy und Robert Wicke. Für die nächsten Spieltermine läuft trotz aller coronabedingter Unsicherheiten bereits der Vorverkauf. Interessierte bekommen Tickets an allen bekannten Stellen – unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL.