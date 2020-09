Langenhagen

Eigentlich wollten die Macher der Mimuse in diesem Jahr groß feiern. Immerhin findet das Langenhagener Kleinkunst-Festival bereits zum 40. Mal statt. Doch angesichts der Corona-Pandemie fallen die Feierlichkeiten, die am Sonnabend, 10. Oktober, im Theatersaal an der Rathenaustraße 14 in Langenhagen mit einer Eröffnungsshow mit Desimo, Matthias Brodowy und Robert Wicke beginnen, ein bisschen kleiner aus als geplant. Einige Veranstaltungen mussten aus dem kleinen daunstärs in den Theatersaal verlegt werden, andere finden in der ungewohnten Umgebung der Elisabethkirche statt, und wieder andere müssen ganz ausfallen.

Doch der Vorstand des Vereins Klangbüchse, der die Mimuse seit 40 Jahren gemeinsam mit der Stadt Langenhagen veranstaltet, hat sich entschieden, die betroffenen Künstler zumindest zum Teil zu entschädigen. „Wir werden allen Künstlern, denen wir nicht direkt einen Ausweichtermin anbieten konnten und deshalb bis Ende dieses Jahres absagen müssen, weil wir keine Spielstätte stellen können, eine anteilige Ausfallgage zu zahlen“, erklärte die zweite Vorsitzende, Inga Herrmann. „Gleichzeitig planen wir für das kommende Jahr eine Corona-Mix-Show, für die wir versuchen, vorrangig diese Künstler zu buchen.“

Anzeige

Sonderheft erscheint am 26. September

Um den 40. Geburtstag des Kleinkunstfestivals zu würdigen, liegt den Lokalausgaben dieser Zeitung in Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel und der Wedemark am Sonnabend, 26. September, ein 24-seitiges Sonderheft bei, das HAZ und NP gemeinsam mit dem Stroetmann Verlag erstellt haben. Zugleich liegt das Heft auch der Oktober-Ausgabe des hannoverschen Stadtmagazins magaScene bei und wird bei Mimuse-Veranstaltungen verteilt.

Von Björn Franz