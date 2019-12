Langenhagen

„ Flüsterwitz“. Was ist das denn, bitte schön? Um Aufklärung bemüht sich am Freitag, 13. Dezember, Lisa Fitz – gern gesehener Stammgast der Mimuse in Langenhagen. Die Kabarettistin gastiert um 20 Uhr mit eben diesem Programm auf der Bühne des Theatersaals an der Rathenaustraße 14.

Denn der Flüsterwitz wird eigentlich nur hinter vorgehaltener Hand erzählt. Er könnte Menschen in Hörweite beleidigen, sensible Damenohren kränken oder so wahr sein, dass er Machthabern gefährlich wird. Eigentlich ist der Flüsterwitz ein politischer Witz. Wer mit einem autoritären System hadert oder Repressalien befürchtet, erzählt sich Flüsterwitze.

„Sind wir in unserer demokratischen Diktatur der Parteien so weit? Wer nicht in die politische Stromlinienform passt, wird gern für verrückt erklärt oder mit subtilen Methoden mundtot gemacht“, meint Fitz. Zum Glück lebt ja der Spaßmacher von Respektlosigkeit. Aber auch dort wird die Luft dünn, weil Spott eben das beste Mittel ist, an den Stühlen der Obrigkeit zu sägen.

An Stühlen der Obrigkeit sägen

Das mulmige Gefühl wächst, dass es mit der freien Meinungsäußerung nicht mehr so ganz ernst genommen wird. „Des derfst ja net laut sagen“, hört die Künstlerin oft. „Lautsagen ist aber wichtig – ma muaß reden mitanand, Gemunkel aus dem Dunkeln ins Licht heben, so geht Diskussionskultur“, betont sie.

In Bayern, bei den Katholiken, bei den Moslems, bei der Autolobby und deren Helfershelfern, listet Fitz auf. In Facebook und Twitter jedoch würden indes systemkritische Bemerkungen auf mysteriöse Weise verschwinden, Accounts gesperrt oder gelöscht. „Political Correctness wird zu Meinungsdiktatur, Gesinnungspolizei bevormundet die Bürger, die kontern mit Panikmache“, beschreibt die Kabarettistin das allgemein. ,Empörialismus’ entgeistert die Republik. „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst“, empfiehlt Fitz.

Die Karten kostet je nach Sitzplatz 20 bis 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Tickets gibt es in den HAZ/NP-Geschäftsstellen, auch im CCL am Marktplatz 5, sowie im Internet auf haz.de/tickets und neuepresse.de/tickets. Die Abendkasse im Theatersaal öffnet am Veranstaltungstag um 19 Uhr.

Von Sven Warnecke