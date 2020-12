Langenhagen

Die Langenhagener Mimuse hat für Dezember alle Kulturveranstaltungen abgesagt. Wie schon im vergangenen Monat November muss der Verein wegen der Corona-Regeln erneut auf sein Angebot verzichten. „Wir geben nicht auf und sind unfassbar motiviert, Kultur anzubieten“, sagt Mimuse-Leiterin Inga Herrmann. Momentan befände sie sich in der Alternativplanung für die kommenden Wochen. „Aber das downstärs werden wir wohl weiter nicht bespielen können.“

Weil bei Einhaltung der Abstandsregeln nur sehr wenige Menschen in den Raum passen würden, lohnt sich dort auch künftig keine Veranstaltung. Deswegen versuchten die Organisatoren derzeit, so viel wie möglich in den Theatersaal zu verlegen, sagt Herrmann. Dort würden derzeit etwa 130 Gäste reinpassen. „Wir warten jetzt den 15. Dezember ab und hoffen, dass es perspektivisch dann bessere Aussichten gibt.“ Anfang Oktober war die Mimuse noch mit Matthias Brodowy, Desimo und Robert Wicke erfolgreich in das 40. Jahr des Kleinkunstfestivals gestartet. Doch mit den steigenden Infektionszahlen fand der Neustart nach dem ersten Lockdown schnell ein jähes Ende.

Mimuse-Leiterin übt Kritik an Eventim

Probleme macht Herrmann derzeit aber noch etwas Anderes: Die Erstattung für abgesagte Veranstaltungen über den Onlinetickethändler Eventim funktioniert teilweise nicht. Das Unternehmen teile den Kunden mit, die Veranstalter – also die Mimuse – hätten sich noch nicht zur Erstattung bei Eventim geäußert. Das ist laut Herrmann jedoch nicht der Fall. Sie habe über das Buchungssystem und Eventim mehrfach schriftlich mitgeteilt, wie die Erstattung ablaufen solle.

Mimuse erstattet Ticketkosten

„Die halten die Kunden aber hin“, sagt Herrmann. Nun sei sie viele Stunden pro Woche damit beschäftigt, verärgerte Menschen zu betreuen. Weil sie nicht möchte, dass die Probleme bei der Erstattung ein schlechtes Licht auf die Mimuse werfen, erstattet sie kurzerhand die Ticketkosten aus eigener Kasse an die Kunden zurück. „Das ist administrativ kaum zu bewältigen“, sagt Herrmann.

Diese Veranstaltungen fallen aus

In diesem Monat entfallen damit die Shows von Roberto Capitoni (3. Dezember), Werner Momsen (5. Dezember), Hans Gerzlich (12. Dezember) und Korff & Ludwig (17. Dezember) sowie die Veranstaltung „Oh, du Fröhliche“ (6. Dezember). Der für 4. Dezember geplante Auftritt von Willy Astor wurde auf den 12. November 2021 verlegt. Auf dem Spielplan für Januar stehen bislang noch vier Termine. Der von Antonio Andrade wurde allerdings bereits auf den 22. Januar 2022 verlegt. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Wer von einem ausgefallenen Termin betroffen ist oder bei der Ersatzveranstaltung keine Zeit hat, kann seine Tickets dort zurückgegeben, wo er sie gekauft hat. Die HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL ist derzeit zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr, Dienstag von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sowie Sonnabend von 10 bis 14 Uhr.

Von Sebastian Stein