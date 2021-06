Möglicherweise befindet sich die Leiche des seit Mitte April verschwundenen Karsten M. in Hannover. Die Polizei Goslar hat die Theorie, dass der festgenommene Mordverdächtige den Toten in einer fingierten Baustelle versteckt hat. M.s Auto wurde vor zwei Monaten auf dem Expo-Gelände entdeckt.

