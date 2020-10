Langenhagen

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, wird der kommunale Abfallentsorger Aha bestreikt. In Engelbostel, Godshorn und Schulenburg holt Aha an diesem Tag also keinen Restabfall sowie Bioabfall und Papier ab. Die ausgefallene Entsorgung wird nicht nachgeholt. Im restlichen Teil von Langenhagen bleiben die sonst üblichen Abholtermine bestehen.

Termine für Sperrmüll bleiben erhalten

Ebenfalls am Donnerstag geschlossen bleiben die Wertstoffhöfe und Deponien sowie das Kundencenter in der hannoverschen Innenstadt. Bis auf einen Notdienst für etwa Krankenhäuser ruht nahezu die komplette Abfallentsorgung. Ausgenommen sind Sperrmüllabholungen, die für diesen Tag zugesagt wurden.

Remondis nicht vom Streik betroffen

Nicht vom Streik betroffen ist der private Entsorger Remondis. Die Firma wird wie gewohnt am Donnerstag, 15. Oktober, die gelben Säcke in Langenhagen abholen. „Als privater Entsorgungsdienstleister beteiligen wir uns grundsätzlich nicht an dem Warnstreik im öffentlichen Dienst“, sagt Dieter Opara, Remondis-Niederlassungsleiter in Hannover. Opara bittet die Bürger darum, die gelben Säcke auch am kommenden Freitag wie gewohnt bis 7 Uhr morgens zur Abholung bereitzustellen.

