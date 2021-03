Langenhagen

Die Ufer des Silbersees in Langenhagen sind von jeder Menge Flaschen und Scherben gesäubert worden, in Engelbostel sind außer Müll auch viele Kilo Hundekot zusammengekommen, in Kaltenweide half der Treckerclub, die befüllten pinkfarbenen Säcke nach der Flurreinigung einzusammeln: „Plogging“ lautete die Devise am Wochenende für viele Langenhagenerinnen und Langenhagener. Damit ist gemeint, beim Joggen oder beim Spazierengehen die Natur von Unrat befreien – natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln. Und das Großreinemachen fand großen Anklang.

Insgesamt 100 der auffälligen pinkfarbenen Säcke des Abfallentsorgers Aha hatte Bürgermeister Mirko Heuer bis 14 Uhr am Sonnabend an Helfer ausgegeben. Kurz nach 17 Uhr legte er selbst, inzwischen bei Minusgraden etwas durchgefroren, den letzten gefüllten Sack am Silbersee ab. Die Müllsammelaktion lief in der gesamten Kernstadt, und überall fuhren dort anschließend Fahrzeuge des Betriebshofes die Sacksammelstellen ab.

An mehreren Sammelstellen in Langenhagen sind schon nach kurzer Zeit so viele Säcke Müll abgeladen worden, dass Nachschub der Aha-Säcke benötigt wird. Quelle: privat

Verpackungen von Bringdiensten bringen viel Müll

Als besondere Schwerpunkte der Verunreinigungen erlebten die Müllsammler vor allem Bereiche rund um Sitzbänke und die Strände am Silbersee. „Alle haben festgestellt, dass die weggeworfenen Verpackungen von Bring- und Lieferdiensten in der Landschaft deutlich mehr geworden sind“, berichtete Heuer im Anschluss an die Aktion. „Was wir alle nicht verstanden haben: Warum nehmen Leute den Schmutz nicht wieder mit?“ Von verschmutzten Windeln bis hin zu einem Gasbrenner mit zwei vollen Kartuschen reichte das Sammelsurium unappetitlicher und unnötger Hinterlassenschaften laut dem Bürgermeister.

Unterstützer der Aktion waren ebenso erfahrene Müllsammler, die sich bereits an ähnlichen Aktionen beteiligt hatten und schon mit Greifzangen zum Aufpicken erschienen, wie auch Langenhagener, die sich neu durch den Aufruf der Stadt angesprochen fühlten. „Das war ungefähr jeweils die Hälfte“, schätzte Heuer. Wer eher spontan dem Aufruf folgte, wurde mit entsprechendem Arbeitsgerät ausgestattet. Und für alle Teilnehmer galt selbstverständlich, dass sie sich an die aktuellen Corona-Regeln halten mussten.

Auch kiloweise Hundekot füllt die Beutel

„Mit Abstand in den Sack“, betitelte denn auch treffend Engelbostels Ortsbürgermeisterin Bettina Auras die zweitägige Aktion in ihrem Dorf und im benachbarten Schulenburg. Etwa 80 Teilnehmer waren dabei. „Eine große Beteiligung“, meinte Auras. Die Müllsammler seien wie geplant jeweils maximal aus zwei Haushalten gekommen. In Engelbostel holten die Helfer sich die Sammelbeutel bei der Ortsbürgermeisterin, in Schulenburg bei Dirk Auf dem Berge. Dabei wurden jeweils Namen und Adressen festgehalten, und die Teilnehmer konnten die Wege frei auswählen.

In Engelbostel ist Ortsbürgermeisterin Bettina Auras gemeinsam mit Philipp Mörke, Dirk Stünkel und Thomas Bredthauer unterwegs. Quelle: privat

Manche Entdeckungen überraschten die Helfer. „Zur Sammlung von Unrat gesellten sich an der Schule etwa 25 Kilo und an der Kreuzwippe im Gemeindegarten rund zehn Kilo Hundekot“, berichtete Auras von den wenig appetitlichen Funden. Bei der Sammlung seien zahlreiche Säcke so schwer gewesen, dass diese an den Sammelstellen zunächst stehengelassen wurden. Die Ortsbürgermeisterin fuhr die Stellen zu einem späteren Zeitpunkt an.

Kaltenweide: doppelt so viele Helfer wie in Vorjahren

Voll des Lobes über die Beteiligung an der Flur- und Feldmarkreinigung am Sonnabend äußerte sich am Sonntag die Ortsarbeitsgemeinschaft Kaltenweide (OAG). „Mehr als 220 Anwohnerinnen und Anwohner – und damit mehr als doppelt so viele wie in den Vorjahren – waren in diesem Jahr unterwegs und haben den Unrat von Straßen, Wegen, Grünanlagen, der Feldmark und dem Mühlengraben entfernt“, berichtete der OAG-Vorsitzende Florian Windeck. Die Arbeitsgemeinschaft gab mehr als 300 Abfallsäcke aus, Mitglieder des Treckerclubs Kaltenweide sammelten die gefüllten Beutel am frühen Abend wieder ein.

Zur Galerie Ab in den Sack – mit Abstand: In und um Langenhagen haben sich viele Helferinnen und Helfer daran beteiligt, die Natur von achtlos weggeworfenem Abfall zu befreien.

Kuriose Funde am Wege machten die Helfer in großer Zahl auch in diesem Jahr, darunter Autoreifen, Teile von Spielekonsolen, Waschbecken und Stühle. Auch ein achtlos entsorgtes Set für einen Schwangerschaftstest war in Kaltenweide dabei. Allerdings war darauf nicht mehr das Ergebnis zu erkennen, die Skala war schon verblichen.

Das sonst obligatorische Essen im Feuerwehrgerätehaus Kaltenweide als Dankeschön für die Aktion musste coronabedingt ausfallen. Für die Kinder gab es aber Schokoosterhasen und Gummibärchen. Zudem werde für jeden, der den Teilnahmezettel ausgefüllt hat, ein Verzehrgutschein über 10 Euro im Schützenhaus Kaltenweide hinterlegt, kündigte OAG-Vorsitzender Windeck an. „Wir wollen den Wirt des Schützenhauses in dieser Zeit unterstützen.“

Von Ursula Kallenbach