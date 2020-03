Langenhagen

Der Nabu Langenhagen hat bei seiner Mitgliederversammlung Ricky Stankewitz als Vorsitzenden und Gunter Halle als seinen Stellvertreter wiedergewählt. Zuvor stellte Stankewitz seinen Jahresbericht vor. Besonders bei den Projekten konnten im Vorjahr Erfolge erzielt werden. So konnten die Mitglieder über das Projekt „Biodiversitäts-Offensive Langenhagen“ insgesamt mehr als 100 Nisthilfen an 16 Gebäuden anbringen, 200 Soden mit sehr seltenen Pflanzen von der Kugelfangtrift in Hannover auf die Nabu-Projektfläche Kreyen Wisch übertragen und eine gut 400 Meter lange Wildrosenhecke pflanzen.

Nabu hat 1325 Mitglieder

Dank der Werbeaktion für neue Mitglieder im vergangenen September zählt der Nabu Langenhagen inzwischen 1325 Mitglieder und ist damit einer der größten Vereine im Stadtgebiet. Der Vorstand konnte mit Stolz berichten, dass die Mitglieder 2019 mehr als 3000 Stunden ehrenamtlich für den Naturschutz geleistet haben.

Für den Bereich Jugendarbeit berichtete Silke Brodersen, Leiterin der Rudi-Rotbein-Gruppe für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, von spannenden Erlebnissen. Anschließend stellte sich das Vorstandsteam der Naturschutzjugend (Naju) Langenhagen vor. Besonders hervorzuheben sind dabei die Info-Aktion zur Stunde der Gartenvögel im CCL und die Arbeiten an den Kleingewässern im Wietzepark.

Von Stephan Hartung