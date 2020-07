Langenhagen

Bei Notfällen in und an Gewässern sollten Ersthelfer an der Unglücksstelle prinzipiell die Notrufnummer 112 wählen, empfiehlt Langenhagens DLRG-Sprecher Frank Berkemann. Denn anschließend sei bei der weiteren Rettung, speziell wenn selbst Hand angelegt werde, keine Zeit mehr, einen Notruf abzusetzen und professionelle Hilfe anzufordern „Das gilt nicht nur bei der Wasserrettung, sondern bei allen Notfällen“, sagt er. Das hat der 40 Jahre alte Mann, der am Sonnabendabend ums Leben gekommen ist, auch gemacht. Doch dann – nachdem er einen 26-Jährigen vor dem Ertrinken gerettet hatte – ist er selbst ertrunken.

Retter sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen

Allem voran steht, eine Eigengefährdung möglichst auszuschließen, betonte Berkemann am Sonntag auf Anfrage. „Denn im schlimmsten Fall klammern sich die in Panik geratenen Menschen am Retter fest.“ Wer sich etwa mit letzter Kraft über Wasser halte, kämpfe um sein Leben und entwickele dabei enorme Kräfte. „Sie versuchen, sich an allem festzuhalten, was wie greifen können“, weiß er. Dabei besteht die immense Gefahr, dass sowohl der Retter wie auch der Ertrinkende untergehen und so ums Leben kommen.

Wer kann, sollte eine Schwimmhilfe mitnehmen

Aus diesem Grund eilen DLRG-Rettungsschwimmer entweder mit einem Boot oder einem Rettungsbrett zu Hilfe, erläutert der Sprecher. Das könne aber auch eine ganz andere Schwimmhilfe sein, etwa eine einfache Luftmatratze. „Halt alles, was Auftrieb verspricht.“ Wenn dennoch Gefahr von dem Ertrinkenden drohe, gebe es spezielle Befreiungsgriffe, sagt der Experte. Diese Techniken lernten angehende Rettungsschwimmer normalerweise in der Ausbildung. Aktuell ginge das leider wegen der Corona-Beschränkungen und der gesetzlichen Abstandsregelung nicht, bedauert Berkemann. Deshalb hofft er auf weitere Lockerungen.

Ersthelfer sollten sich nicht überschätzen

Wichtig sei indes aber auch, sich als Ersthelfer speziell am Gewässer stets die Frage zu stellen, ob die eigenen Schwimmfähigkeiten überhaupt ausreichen, um einem anderen Menschen aus einer Notlage zu helfen und an Land zu bugsieren. Dabei spielten etwa auch eigene Vorerkrankungen eine wichtige Rolle, meint der DLRG-Sprecher. Selbstüberschätzung bei ungeübten Schwimmern sei genau so gefährlich wie etwa Alkoholkonsum vor dem Schwimmen. „Bitte bloß nicht selbst überschätzen“, warnt Berkemann.

Von Sven Warnecke