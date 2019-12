Langenhagen

Diese Investition hat sich offenbar gelohnt: Die Stadt Langenhagen hat für gut 245.000 Euro den zuvor mehr als tristen und in die Jahre gekommenen Vorplatz der Adolf-Reichwein-Schule an der Hackethalstraße umfangreich umgestalten lassen. Dafür hat die Verwaltung auch Fördergeld aus dem Programm „ Soziale Stadt – Wiesenau“ genutzt. In den vergangenen Monaten ist dort eine Multifunktionsfläche entstanden, die nicht nur von Kindern in den Pausen in Beschlag genommen werden darf, sondern auch – außerhalb der Schulzeit – von im Stadtteil lebenden Erwachsenen.

Die neue Fläche bietet, da nun auch deutlich abgegrenzt vom Lehrerparkplatz, ein deutliches Mehr an Sicherheit. Dazu dienen auch taktile Elemente in der Pflasterung, die speziell Menschen mit einer Sehschwäche von der Eingangstür der Grundschule zur Ampel an der Hackethalstraße leiten sollen.

Auf etwa 840 Quadratmeter wurde ein neues Pflaster verlegt, 700 Tonnen Schotter und 27 Meter Betonblöcke verbaut, listet auf Anfrage Stadtsprecherin Juliane Stahl auf. Zudem wurden 165 Hecken und gut 600 Stauden angepflanzt. Die Fläche bietet viel Raum zum Spielen, Sitzen und um Fahrräder sowie Roller abzustellen – alles im Schutz des großen Elefanten. Eine Figur in Lebensgröße –das Symbol der Grundschule – überwacht das Treiben auf der etwa 1300 Quadratmeter großen Fläche.

Zudem dient das gemütliche Tier in einer kleineren Ausführung zum Abschluss des Vorplatzes und als markante Abgrenzung zur Straße als Bank. Die Sitzgelegenheit hatten die Schulkinder gemeinsam mit Bildhauerin Susanne Siegl gestaltet. Den Kindern wurde im Workshop die Mosaiktechnik, bildnerisches Gestalten und Handwerken vermittelt. Die Motorik, das Farbempfinden und Ideen baulich umzusetzen, all das wurde auf spielerische Art gefördert. Der Elefant hat eine Höhe von 60 Zentimetern und ist mit mehr als 1000 Mosaik-Steinen in den Farben Grün, Rot, Orange, Lila, Türkis und Gelb gestaltet.

Kinder danken mit Ständchen

Schulleiterin Bernadette Zettelmann freute sich nur über die sichtbare Verschönerung des Platzes. Denn auch den Kindern habe die Arbeit an dem Projekt viel gebracht, betonte sie.

Bei der symbolischen Übergabe haben nun gut 40 Kinder der Adolf-Reichwein-Schule Bürgermeister Mirko Heuer und Langenhagens Stadtbaurat Carsten Hettwer mit einem Ständchen gedankt. Natürlich passend zur Jahreszeit mit dem Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski. „Ich verstehe, dass es Euch gefällt, und freue mich darüber, dass es nun auch sicherer ist, wenn Ihr über den Vorplatz geht oder hier spielt“, sagte Hettwer.

Nächstes Jahr wird im Innenbereich weiter gebaut

Doch mit der symbolischen Übergabe ist an der Adolf-Reichwein-Schule mit den Bauarbeiten noch längst nicht Schluss. „Wir wollen im kommenden Jahr die Grundschule innen wie außen aus- und umbauen“, sagte Hettwer auf Anfrage. Seinen Angaben zufolge soll nicht nur die Raumsituation verbessert werden, sondern auch die der Fluchtwege. Und die beste Nachricht daran: Nach Auskunft des Stadtbaurats gibt es auch für den ersten Bauabschnitt bereits zugesagtes Fördergeld.

Von Sven Warnecke