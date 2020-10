Langenhagen

Nach den Corona-Fällen an der Robert-Koch-Realschule Langenhagen sowie der Leibniz-IGS, die sich in einem Gebäude befinden, hat die Region Hannover nun häusliche Quarantäne für die direkten Kontaktpersonen angeordnet. An den beiden Schulen müssen nach Angaben der Stadt insgesamt 95 Schüler sowie 16 Lehrer für 14 Tage zu Hause bleiben.

Nach Angaben der Schule sind Klassen der Jahrgänge fünf, acht und zehn sowie zwei Kurse im zehnten Jahrgang betroffen. Die vorsorglich zu Hause gebliebenen weiteren Klassen müssen nach dem unfreiwillig verlängerten Wochenende seit Dienstag wieder regulär zur Schule gehen.

Auch IGS und Grundschule von Corona-Fällen betroffen

Auch an der IGS hatte das Gesundheitsamt nach einen positiven Corona-Fall zwei Wochen Quarantäne für 84 Personen angeordnet. Betroffen waren hier zwei Klassen des siebten Jahrgangs, ein Kurs in Jahrgang zwölf sowie vier Lehrkräfte. Als Vorsichtsmaßnahme hatte die Schulleitung zudem beschlossen, dass die Schüler einer Klasse in Jahrgang fünf, der gesamte Jahrgang 13 sowie etwa die Hälfte des Jahrgangs sechs bis einschließlich dem heutigen Mittwoch, 7. Oktober, zu Hause bleiben müssen. Davon betroffen waren 240 Personen.

Die Grundschule Engelbostel ist derzeit ebenfalls von einem Corona-Fall betroffen. Laut der Stadt wurden zwei Kinder der offenen Ganztagsschule positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat nach Angaben der Schulleitung eine zweiwöchige häusliche Quarantäne für die Schüler von zwei dritten Klassen angeordnet. Die Schüler aus der anderen dritten Klasse des Jahrgangs sind seit dem gestrigen Dienstag wieder in der Schule.

