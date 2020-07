Langenhagen

In der vergangenen Woche ist am Donnerstag, 16. Juli, ein Kind aus der Kindertagesstätte Stadtmitte in Langenhagen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. In der Folge verfügte das Gesundheitsamt der Region Hannover, dass die übrigen 13 Kinder in der Gruppe sowie die drei Erzieherinnen für zwei Wochen in Quarantäne müssen. Seit nunmehr Montag gilt angesichts der Sommerferien in der Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße ohnehin eine dreiwöchige Schließzeit.

Lesen Sie auch: Corona-Fall in Kita Stadtmitte Langenhagen

An der dennoch geltenden zweiwöchigen Quarantäne für die Betroffenen wird sich vorläufig auch nichts ändern. Daran lässt Regionssprecherin Tanja Schulz auf Anfrage keinen Zweifel. Ihren Angaben zufolge seien zwar alle ersten Testergebnisse der Kinder und Erzieherinnen negativ. Gleichwohl halte sich das Gesundheitsamt hinsichtlich der Quarantäne und weiterer Tests bei den sogenannten K1-Personen weiterhin an die Empfehlungen des RKI. Danach folge grundsätzlich am fünften bis siebten Tag nach Kontakt ein zweiter Test. „Diese Ergebnisse für die Betroffenen der Kita Langenhagen werden in den nächsten Tagen erwartet“, heißt es von Schulz weiter. „Wegen der Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen bleibt die Dauer der Quarantäne aber in jedem Fall bestehen.“

Kita-Elternrat lobt Reaktion der Einrichtungsleitung

Wie das die Familien sowie die von der Quarantäne betroffenen Erzieherinnen empfinden, steht nicht fest. Nach Informationen dieser Zeitung heißt es vom Kita-Elternrat lediglich, das Corona alle Menschen vor ungewohnte Probleme stellen würde. Damit müsste aber „solidarisch und verantwortungsvoll“ umgegangen werden. Auch im aktuellen Fall hätten Erzieher und Leitung der Kita Stadtmitte „sehr gut reagiert, es wurde informiert sobald dies möglich war, der Datenschutz wurde vorbildlich eingehalten“, heißt es weiter. Und vor allem: Die Maßnahmen im Betrieb der Kita hätten eine auf alle Gruppen übergreifende Infektion verhindert. „Selbst in der betroffenen Gruppe scheint es Stand heute noch keine weiteren Infektionen zu geben.“ Deshalb sei wichtig, „die Maßnahmen nun nicht schleifen zu lassen“. Damit alle gemeinsam möglichst gesund blieben.

Von Sven Warnecke