Langenhagen

Neben ersten vorsichtigen Schritten von Vereinen, Verbänden und Kulturschaffenden nach dem Corona-Lockdown wagt sich auch die Feuerwehr in Langenhagen wieder an Übungsdienste heran. Diese wurden seit März zunächst komplett eingestellt, die Ehrenamtlichen hatten aber auch mit dem realen Einsätzen in der Stadt genug zu tun. Im Vergleich zu den Vorjahren bewegen sich die Zahlen weiterhin auf einem nahezu gleichbleibend hohen Niveau: Stand 24. September mussten die Feuerwehrleute seit Anfang Januar zu 367 Einsätzen ausrücken.

Über mehrere Monate hinweg konnten die Einsatzkräfte in Langenhagen theoretisch und praktisch keine Ausbildungseinheiten absolvieren, sagt Stadtfeuerwehrsprecher Stephan Bommert auf Anfrage. Normalerweise würden die Mitglieder der sechs Ortsfeuerwehren im Laufe eines Jahres in vielen Hundert Stunden aus- und weitergebildet. „Das Ausbildungsniveau ist generell hoch.“ Deshalb sei in der absoluten Lockdown-Phase das Aussetzen des Ausbildungsbetriebs zeitweise zu verkraften gewesen.

Bommert : Im Einsatz blind auf Kameraden verlassen

Dennoch: „Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen“, betont Bommert. Oft gehe es um Sekunden, und es bleibe keine Zeit, wichtige Abläufe nochmal durchzugehen. „Jeder muss sich blind darauf verlassen können, dass die anderen ihre Aufgabe ebenfalls erledigen, hebt der Feuerwehrsprecher hervor. Deswegen laute der Weg zur nötigen Routine ganz klassisch: „üben, üben, üben“.

„Umso schwerer fiel es uns, in den letzten Monaten gezwungenermaßen auf die regelmäßigen gemeinsamen Dienste zu verzichten“, berichtet Bommert über die Situation in den Langenhagener Ortsfeuerwehren. Seinen Angaben zufolge erlaubt das Niedersächsische Innenministerium seit Ende Juni wieder den Übungsbetrieb der Feuerwehren. Dieser ist in mehrere Stufen aufgeteilt.

Mehrstufiger Plan erlaubt wieder das Üben

Die einzelnen Ortsfeuerwehren in der Stadt befinden sich seinen Angaben zufolge aktuell in Stufe drei oder vier. „Sobald alle Ortsfeuerwehren die Stufe vier erreicht haben, wären Ausbildungsdienste auf Stadtebene grundsätzlich möglich“, erläutert er. „Das Vorgehen und den Umgang regeln eine Corona-Dienstanweisung und ein Hygieneplan, beides verpflichtend umzusetzen.“ Es gehe darum, die Einsatzkräfte bestmöglich zu schützen. Deshalb seien die Vorgaben des Innenministeriums sehr strikt.

Inzwischen greift das mehrstufige Konzept der Stadtfeuerwehr Langenhagen. Zunächst mussten alle Feuerwehrleute hinsichtlich des Umgangs mit der Pandemie unterwiesen werden. Danach hielten kleine Gruppen an getrennten Tagen theoretische Dienste ab.

Die Krähenwinkeler Feuerwehr hatte nun – den rechtlichen Vorgaben entsprechend – die Atemschutzgeräteträger zum körperlichen Belastungstest geladen. Allerdings stehe die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) der Region Hannover seit dem Lockdown nicht für die Abnahme zur Verfügung, berichtet Bommert. So hatten sich die Verantwortlichen alternative Übungen für die Atemschutzgeräteträger ausgedacht – mit durchaus spaßigem Nebeneffekt.

Belastungstest für Atemschutzgeräteträger einmal anders: Ballspielen ist angesagt. Quelle: Stephan Bommert (Feuerwehr)

Feuerwehr will entspannt bleiben und flexibel handeln

Wie Bommert weiter erläutert, umfasse etwa die Stufe zwei Ausbildungsdienst mit praktischen Anteilen, die in Gruppen mit maximal zehn Feuerwehrleuten abgehalten werden dürften. Zur Stufe fünf zählen etwa praktische Übungen und Ausbildungsdienste auf Orts- und Regionsebene sowie Dienstversammlungen.

„Wir streben an, gegen Ende des Jahres einen regulären Übungsdienst etablieren zu können“, gibt sich Bommert vorsichtig zuversichtlich. Bei diversen Unwägbarkeiten werde sich zeigen, ob das alles so klappt. „Wir bleiben allerdings entspannt und handeln entsprechend der dynamischen Lage flexibel.“ Auch wenn die aktuellen Corona-Infektionen auch in Langenhagen wieder eine steigende Tendenz aufweisen.

Von Sven Warnecke