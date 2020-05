Langenhagen

Die Stadt schließt die kommunalen Sporthallen an den Schulen wieder für Vereine auf. Ab Donnerstag, 28. Mai, können Gruppen in elf der insgesamt zwölf Sportstätten trainieren – nach mehrwöchiger Pause. Das teilte Stadtsprecherin Juliane Stahl auf mehrfache Anfrage am Mittwochnachmittag mit. Die Adolf-Reichwein-Schule habe ihre Halle zwischenzeitlich anderweitig genutzt. Das Gebäude ist für Vereine deshalb noch nicht nutzbar. Die Stadt sei jedoch zuversichtlich, „dass auch diese Sporthalle demnächst wieder für den Vereinsbetrieb zur Verfügung steht“.

„Wir haben alles Erforderliche für die Öffnung der städtischen Sporthallen vorbereitet, indem wir etwa Spender für Desinfektionsmittel organisiert sowie verschiedene Hinweisschilder ausgehängt haben“, berichtet die Sprecherin aus dem Rathaus. Das Land hat den Sport in geschlossenen Räumen bereits seit Montag wieder erlaubt.

Sportring : „Warten schon Monate, dass es wieder losgeht“

Der Sportring Langenhagen wurde von der Nachricht und die kurzfristige Öffnung überrascht. „Von der Stadt ist noch keine Meldung gekommen“, sagte Präsidentin Michaela Henjes auf Anfrage am Mittwoch. Denn solange es aus dem Rathaus keine konkreten Informationen zur praktischen Umsetzung gibt, seien dem Sportring und den Vereinen die Hände gebunden. Bislang hätten die Vereine lediglich vom Landessportbund allgemeine Anleitungen und Hinweise für den Sportbetrieb während der Corona-Pandemie erhalten.

Dennoch freut sich Henjes über diese positive Nachricht. „Wir warten ja schon Monate, dass es wieder losgeht.“ Alle Klubs, die eine Außenanlage haben und bei schönem Wetter das Training unter freiem Himmel starten, „können froh sein“. Während der Zwangspause habe es von einigen Vereinen wiederholt Anfragen gegeben, wann und wie sie die Hallen wieder nutzen können.

Gruppenleiter sind verantwortlich

Die kommunalen Sportstätten stehen für Vereinssport täglich von 16 bis 22 Uhr zur Verfügung. So soll es auch nach der Wiedereröffnung sein. Für die Einhaltung der Regeln während des Trainings sind indes die jeweiligen Übungsleiter verantwortlich. Der Sportring hofft Henjes Angaben zufolge, dass alle vernünftig sind.

Duschen sind verschlossen

Für den Trainingsbetrieb gibt es Einschränkungen und strenge Vorgaben vom Land Niedersachsen. Die Sportler müssen zu jedem, der nicht dem eigenen Hausstand angehört, mindestens zwei Meter Abstand halten und es darf keinen Kontakt geben. Grundsätzlich sind alle Sportarten erlaubt. Bei einigen ist das Üben auf Abstand allerdings besser möglich, beispielsweise bei Zumba, als bei Mannschaftssportarten.

Vor und in den Hallen darf es keine Warteschlangen geben. Die Umkleiden bleiben zu und auch die Duschen dürfen die Sportler nicht nutzen. Lediglich Toiletten stehen zur Verfügung. Zuschauer müssen bis auf Weiteres draußen bleiben. Gemeinsam genutzte Geräte sind regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren. Solange die Sportler all diese Auflagen einhalten, obliege der Trainingsablauf dem Veranstalter, berichtet Stadtsprecherin Stahl.

Firma reinigt unter der Woche täglich

Zusätzliche Zeiten für die Reinigung der Sportstätten gibt es ihren Angaben zufolge aktuell nicht. Die beauftragte Firma reinige die Anlage unter der Woche, also von montags bis freitags, weiterhin täglich.

Und wer überwacht, ob sich die Sportler an die Vorgaben halten? Die Verwaltung verweist zunächst auf die Region Hannover, die grundsätzlich für Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zuständig ist. „Ob und in welchem Umfang die Stadt nachrangig einschreiten muss, bleibt vorerst abzuwarten“, sagt Stahl. Doch der kommunale Ordnungsdienst habe derzeit nicht viel Zeit. „Die Kapazitäten des Außendienstes sind derzeit aufgrund der Kontrolle der Einhaltungen anderer Corona-Vorgaben gering.“

Auch, wenn nicht alle Sportler so trainieren können, wie vor der Pandemie, rechnet Henjes nicht damit, dass Vereine jetzt Trainingszeiten abgeben. Die Anfrage nach Trainingsmöglichkeiten sei weiterhin hoch. „Und wenn ein Verein die abgibt, dann wären die sofort weg“, sagt die Präsidentin des Sportrings.

Von Julia Gödde-Polley