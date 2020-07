Langenhagen

Etwa 2000 Menschen kommen jährlich außerhalb der Gottesdienstzeiten in die Elisabethkirche in Langenhagen, um einen Moment der Ruhe zu finden, zu beten, sich die altehrwürdige Kirche anzuschauen oder auch mit den ehrenamtlichen Betreuern der offenen Kirche ins Gespräch zu kommen. Schon seit 2003 gibt es dieses Angebot zwischen Ostern und dem Erntedankfest, und auch im März dieses Jahres war bereits alles für den Start in die Saison 2020 vorbereitet. Bekanntlich machte dann die Corona-Pandemie alle Planungen zunichte – Pastorin Bettina Praßler-Kröncke und ihr Team von Ehrenamtlichen bedauerten es sehr, dass in der schwierigen Zeit der Corona-Krise die Kirchentüren geschlossen bleiben mussten.

Angebot gilt wieder ab dem 7. Juli

„Umso erleichterter sind wir nun, dass die Landeskirche Hannovers einer vorsichtigen Öffnung der Kirchen zugestimmt hat“, sagt die Pastorin. Ab Dienstag, 7. Juli, werden die Türen der Elisabethkirche von Dienstag bis Sonnabend wieder täglich von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Besucher sind zu diesen Zeiten stets willkommen.

„Menschen, die der Kirche nahe stehen, werden darüber sicher froh sein“, sagt Praßler-Kröncke. „Aber auch diejenigen, denen in ihren Wohnungen die Decke auf den Kopf fällt oder die unter den Kontaktbeschränkungen leiden, aber Angst haben, sich wieder unter Menschen zu begeben, werden es wahrscheinlich sehr schätzen, die Elisabethkirche wieder geöffnet vorzufinden.“

Regeln gelten weiterhin

Zum Schutz der Besucher wie auch der Ehrenamtlichen, die die offene Kirche betreuen, wurde ein Schutzkonzept erarbeitet. Die Regeln sind mittlerweile bekannt: auf Abstand achten, die Hände desinfizieren und auch beim Kirchenbesuch an die Alltagsmaske denken, damit alle gesund bleiben.

