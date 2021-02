Langenhagen

Nach dem verheerenden Feuer in einem Gewerbekomplex an der Hubertusstraße in Langenhagen haben am Montag, 8. Februar, die Experten der Polizei die Brandursache ermittelt. Ihr Fazit: Ein technischer Defekt in der Lichtanlage hat mutmaßlich zu dem Feuer geführt, berichtet Polizeisprecher Marcus Schmieder später. Eine Brandstiftung schließt er aus. Er beziffert den Schaden auf etwa eine Million Euro.

Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr am Sonnabend über Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die 82 Einsatzkräfte konnten trotz raschen Eingreifens jedoch nicht verhindern, dass die seit einiger Zeit leer stehende Halle samt angeschlossenem Bürotrakt komplett niederbrannte. Wegen der Dauer des Einsatzes waren zwischenzeitlich auch Ehrenamtliche der Johanniter angerückt, um die Feuerwehrleute mit Essen und Trinken zu versorgen.

Ehrenamtliche der Johanniter versorgen die Feuerwehr mit Essen und Trinken bei dem stundenlangen Einsatz. Quelle: René Binde (Johanniter)

Temperaturen stellen für Feuerwehr kein Problem dar

Wie Langenhagens Feuerwehrsprecher Christian Hasse ferner mitteilte, hätten die winterlichen Temperaturen bei dem Einsatz zu keinen Problemen bei der Wasserversorgung oder der Sicherheit der Feuerwehrleute geführt. Einerseits sei das Löschwasser nicht sofort gefroren. Andererseits hatten die Einsatzkräfte vorgesorgt und entsprechendes Streumittel an Bord gehabt.

Wie Schmieder am Montag weiter berichtete, zerstörten die Flammen das Gebäude vollständig, es gilt nunmehr als einsturzgefährdet. Seinen Angaben zufolge hatte eine 27 Jahre alte Passantin gegen 6 Uhr die Flammen entdeckt und den Notruf gewählt.

Von Sven Warnecke