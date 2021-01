Hannover/Langenhagen

Die Staatsanwaltschaft wirft Tomasz T. vor, im Juni 2018 in vier Gewerbehallen in Langenhagen eingebrochen zu sein. Dort soll er unter anderem Werkzeuge, Reinigungsmaschinen und Kfz-Zubehör gestohlen haben. Mit drei weiteren Mittätern muss er sich seit Dienstag, 19. Januar, wegen Diebstahls sowie Vortäuschen einer Straftat am Amtsgericht Hannover verantworten. Allerdings kam das Verfahren nicht recht in Gang, da die Anklage nicht auf T.s Muttersprache vorlag.

Bis zum August vergangenen Jahres war der 41-Jährige noch regelmäßiger Gast am Amtsgericht – allerdings als Opfer. Im April 2018 war T. mit Rockerboss Frank Hanebuth und vier weiteren Männern aneinander geraten. Sie hatten T. in dessen Werkstatt aufgesucht, um Mietrückstände einzufordern. Dabei sollen sie den Unternehmer eingekreist, geschubst und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Hanebuth wurde im August wegen Beihilfe zur Körperverletzung und Nötigung zu einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt – auch die anderen vier Männer mussten Strafen in verschiedener Höhe zahlen.

Rockerboss Frank Hanebuth bei der Urteilsverkündung am Amtsgericht um August 2020. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Ablenkung gelingt nicht

Nun steht T., mehrfach vorbestraft, selbst als Angeklagter vor dem Gericht. Nachdem er in die Hallen im Langenhagener Gewerbegebiet eingebrochen war, soll er versucht haben, die Ermittler mit einer Lüge auf eine falsche Fährte zu locken. Mit seinen Komplizen soll er die Beute per Transporter weggeschafft haben. Dann soll er seine eigene Werkstatttür aufgebrochen, Gegenstände versteckt und die Polizei alarmiert haben. Den Beamten soll er erzählt haben, dass die Einbrüche von anderen Personen begangen wurden. Doch das Ablenkungsmanöver ging schief. Wann das Verfahren fortgesetzt wird, ist allerdings noch unklar.

Von Manuel Behrens