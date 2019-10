Langenhagen

Mit dem Unwetter samt Starkregen, das in der Nacht zu Mittwoch über das Stadtgebiet gezogen ist, war die Kanalisation überfordert. Die Feuerwehr Langenhagen musste mehr als 160 Einsatzstellen abarbeiten und Keller leer pumpen. Auch in einige städtische Gebäude ist das Wasser geflossen – darunter Schulen und Kindertagesstätten. Das Trauzimmer im Rathaus wurde gesperrt. Im Theatersaal an der Rathenaustraße laufen Bautrockner „derzeit auf Hochtouren“, berichtete Stadtsprecherin Juliane Stahl am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage.

Dort sind für das Wochenende zwei Veranstaltungen der Mimuse geplant. Am Sonnabend macht die Live-Tour von Night Wash an der Rathenaustraße Station, am Sonntag das Duo Emmi & Willnowsky. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Vorstellungen am Wochenende gefährdet sind. Sonst hätte ich davon erfahren“, sagte Mimuse-Chef Franz Gottwald. Auch die Verwaltung sei zuversichtlich, dass die Künstler wie geplant auftreten können, sagte Stahl. Wie genau das Wasser in das Gebäude gekommen ist und was genau in dem Saal beschädigt wurde, darüber war am Donnerstag von der Verwaltung jedoch nichts zu erfahren.

Ein Rathaus-Mitarbeiter reinigt den Besprechungsraum im dritten Obergeschoss. Quelle: Juliane Stahl/Stadt Langenhagen

Verwaltung sperrt drei Räume im Rathaus

Im Rathaus mussten die Mitarbeiter am Mittwochmorgen teilweise erst ihre Büros trocknen, ehe sie mit ihrer eigentlichen Arbeit anfangen konnten. Es gab die Anweisung, Computer und andere elektronische Geräte zeitweise vom Netz zu nehmen. In der Tiefgarage stand das Wasser nach den Regengüssen in der Nacht circa zehn Zentimeter hoch, berichteten städtische Beschäftigte. Das Wasser habe sich am Ende der Zufahrtsrampe gestaut und sei dann in die Garage gelangt, heißt es von Stahl.

In der Verwaltungsstelle seien circa 40 Prozent der Räume feucht, sagte die Stadtsprecherin am Mittwoch. Einen Tag später wurden nochmal 25 Büros geprüft. Drei Räume mussten gesperrt werden – darunter das Trauzimmer.

Trauzimmer jetzt im Sitzungssaal

Paare können trotzdem im Rathaus heiraten: Doch nicht im eigentlich dafür vorgesehenen Raum, sondern im Sitzungssaal, berichtet die Verwaltung. Bei den anderen vom Regenwasser betroffenen Zimmern habe es ausgereicht, diese zu lüften, heißt es von Stahl weiter.

Zur Galerie Wasser auf den Fußböden, nasse Deckenplatten und durchweichte Akten: Nach dem Starkregen in der Nacht zu Mittwoch müssen Mitarbeiter tagsüber viel aufräumen.

Das Wasser könnte über mehrere Wege in das Gebäude eingedrungen sein. Zwischen dem dritten und vierten Stock gibt es eine Dachrinne, die wahrscheinlich die Wassermassen nicht mehr fassen konnte. „In der Folge stieg das Wasser so hoch, dass es über die Schutzkante schwappen konnte“, sagt Stahl. Auch über undichte Leitungen für das Regenwasser, die zum Teil im Gebäude in den Zwischendecken verlaufen, könnte das Wasser in das Haus gelangt sein.

VHS-Treffpunkt ist auch betroffen

Der VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße, in dem sich auch das daunstärs befindet, ist ebenfalls betroffen. Dort floss Stahls Angaben zufolge das Wasser durch die ebenerdige Eingangstür ins Innere. „Der Betrieb startet regulär nach den Herbstferien“, hieß es von der Verwaltung.

Doch eine Veranstaltung der Mimuse am Donnerstagabend im daunstärs war zunächst mit einem Fragezeichen versehen. „Wir hatten im vorderen Bereich 80 Zentimeter Wasser“, berichtete Franz Gottwald, Programmchef des Kleinkunstfestivals. Bis Donnerstagmittag wurde das Foyer vom Wasser befreit, die Pumpen liefen auf Hochtouren. Im hinteren Bereich der Spielstätte gibt es einen Seitenausgang, der über einen kleinen Innenhof mit dem Schulgelände verbunden ist und an die Bibliothek der IGS angrenzt. „Über diesen Eingang gehen immer unsere Stammgäste ins daunstärs. Diesen Bereich müssen wir aber sperren, im Innenhof ist noch zu viel Wasser“, erklärte Gottwald vor dem Auftritt der Gruppe YeoMen.

Verwaltung: Schulbetrieb startet nach den Ferien normal

Auch vor einigen Schulen und Kindertagesstätten im Stadtgebiet machte das Wasser nicht halt. In der IGS Süd musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen Pumpen einsetzen, um das Gebäude wieder trockenzulegen. In die IGS Langenhagen am Schulzentrum, der Friedrich-Ebert-Schule und der Grundschule Godshorn musste ebenfalls Wasser aus Räumen beseitigt werden. Nach derzeitigem Stand geht die Verwaltung jedoch davon aus, dass der Schulbetrieb in den betroffenen Einrichtungen „nach den Herbstferien ohne Einschränkungen“ laufen könne.

In der Kita Stadtmitte stand das Wasser im Gruppenraum und im Keller. Es sei durch Anschlüsse im Flachdach und im Keller aus dem Bodenablauf gekommen, schreibt die Stadtsprecherin. In der Kita Brinker Park lief das Regenwasser über den Fensterschacht in den Heizungskeller. In beiden Einrichtungen seien die Aufräumarbeiten bereits fertig. Der Betrieb laufe und sei nicht oder kaum eingeschränkt gewesen, berichtet Stahl.

Toiletten laufen über

In der Kindertagesstätte in Schulenburg ist das Wasser in den Rohren infolge des Starkregens angestiegen. Dadurch seien die Toiletten in den Containern übergelaufen. Die Räume wurden nach Auskunft Stahls bereits am Mittwoch gereinigt. Kinder einer Gruppe müssen vorerst in anderen Räumen betreut werden.

Der Kriechkeller und der Hausaufgabenraum waren im Hortbereich der Kita Veilchenstraße betroffen. Der Betrieb lief normal weiter – „alle Räume können wieder genutzt werden“, heißt es aus dem Rathaus.

