Langenhagen/Wedemark

Das Bundesland Thüringen ist weit weg von Langenhagen. Doch so weit vielleicht auch nicht, meint die Offene Gesellschaft. Die Initiative hat nach der Wahl des Ministerpräsidenten einen offenen Brief an den hiesigen Stadtverband der FDP verschickt. Darauf hat der Vorsitzende Joachim Balk umgehend geantwortet.

„Wir sind der Überzeugung, dass unser Anliegen die öffentliche Diskussion braucht. Thomas Kemmerich, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag, wurde am Mittwoch mit den Stimmen der CDU-, FDP- und AfD-Fraktionen zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt“, heißt es von der Langenhagener Initiative in dem Brief. Damit würde es erstmals einen Ministerpräsidenten geben, der auch durch sehr rechte Kräfte ins Amt gewählt worden ist. Die AfD-Fraktion und der Landesverband seien vom Vorsitzenden Björn Höcke geprägt. Dieser dürfe nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts sogar als „Faschist“ bezeichnet werden.

Wahl mit AfD-Stimmen will Initiative verhindern

Angesichts der Umstände, die zur Wahl von Kemmerich geführt haben, ist die Offene Gesellschaft Langenhagen – den offenen Brief haben Insa Becker-Wook, Caroline von Blanckenburg, Andrea Hesse, Martina Jaedke-Schmidt, Ulrike Jagau, Jürgen Köhler, Georg Obermayr, Susanne Wöbbekind und Falk Wook unterzeichnet – der Meinung, Derartiges könne überall geschehen und damit auch in der Flughafenstadt. Deshalb fordert sie Antworten von den hiesigen Freidemokraten ein – um eben eine Wiederholung zu verhindern. Egal wo.

Die Ereignisse nach der Wahl Kemmerichs haben sich inzwischen überschlagen. Die FDP würde es begrüßen, wenn es in Thüringen Neuwahlen gibt, sagt Joachim Balk, FDP-Parteichef in Langenhagen, am Freitag auf Anfrage d und betont, dass das nach Rücksprache mit dem gesamten Stadtverband gemeinsamer Tenor sei. „Es bleibt spannend, wie es dort nun weitergeht. Allerdings sollten nun alle mit einer gewissen Ruhe die Angelegenheit weiter behandeln.“ Balk sieht es pragmatisch: Die Parlamentarier mögen einen verlässlichen Weg finden, die Hängepartie zu beenden.

FDP Langenhagen schließt Pakt mit AfD kategorisch aus

Gleichwohl glaubt Balk nicht daran, dass sich etwaige Vorgänge aus Thüringen auch in Langenhagen bei den im nächsten Jahr anstehenden Wahlen wiederholen könnten. Es werde keine Zusammenarbeit „meinerseits mit der AfD geben“, betont der FDP-Chef. Auch in der jüngsten Vergangenheit habe es diese nicht gegeben. „Die FDP, sowohl auf Bundes- wie auch auf Landes- und kommunaler Ebene, steht für die Mitte der Gesellschaft und weltoffene Werte“, meint Balk.

Doch er relativiert auch, dass eine „Kandidatur das Recht eines jedes Abgeordneten“ sei. Und weiter: Kemmerich sei „ja nicht nur von der AfD und der FDP“ gewählt worden, sondern auch mit den Stimmen der CDU. Den Rücktritt von Kemmerich hält er für absolut richtig. Dennoch wäre es besser gewesen, „wenn er die Wahl nicht angenommen hätte“, sagt FDP-Mann Balk.

Doch noch etwas ist dem Stadtverbandsvorsitzenden angesichts des Wahlausgangs in Thüringen aufgefallen: „Augenscheinlich haben es die etablierten, in der Mitte verorteten, demokratischen Parteien CDU, SPD, Grüne und auch leider auch die FDP nicht geschafft, unzufriedene Bürger zu erreichen“, teilt er auf Anfrage weiter mit. Daran müsse gearbeitet werden.

FDP in der Wedemark fühlt sich nicht zuständig

Erik van der Vorm, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Wedemärker Gemeinderat, will sich zu der Wahl in Thüringen nicht genauer äußern – macht es also seinem Bundesvorsitzenden Christian Lindner nach. „Ich bin als Kommunalpolitiker für die Wedemark und für den Ortsrat Scherenbostel zuständig und nicht für das Land Thüringen“, schreibt er auf Anfrage.

Die Wedemärker FDP und das Bündnis C – beide bilden im Rat eine Gruppe – würden sich an der Diskussion zu dem Thema nicht beteiligen, heißt es von van der Vorm weiter. „Dafür haben wir kein Mandat. Das ist ausschließlich Sache der gewählten Vertreter im Thüringer Landtag“, begründet der Kommunalpolitiker. Nur so viel: Die Wahl des FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten hätten allein Herr Ramelow beziehungsweise die Landtagsmitglieder, die ihn unbedingt wählen wollten, verursacht. Sie müssten verantworten, dass ihr Kandidat nicht gewählt wurde, meint van der Vorm.

Von Sven Warnecke und Julia Gödde-Polley