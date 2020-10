Langenhagen

Die Feuerwehr Langenhagen ist nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos am Freitag gegen 16.20 Uhr an die Walsroder Straße gerufen worden. Für den Einsatz musste die Hauptverkehrsstraße zwischen Elisabethkirche und Leibnizstraße komplett gesperrt werden. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei ist es während der Bergung zu erheblichen Behinderungen gekommen. Der Verkehr musste innerhalb Langenhagens umgeleitet werden.

Die Feuerwehr Langenhagen ist am Freitag zu einem Verkehrsunfall an die Walsroder Straße ausgerückt. Quelle: Stephan Bommert (Feuerwehr)

Wie der Kommissariatssprecher auf Anfrage zur Unfallursache später weiter mitteilte, wollte ein Autofahrer offenbar von einem Stellplatz rückwärts ausparken. Dabei habe er nach Polizeiangaben ein anderes Fahrzeug übersehen. Dessen Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und prallte in den Gegenverkehr. Nach ersten Erkenntnissen erlitt ein Insasse eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An zwei Autos entstand Totalschaden. Die Walsroder Straße blieb bis etwa 18 Uhr gesperrt.

Von Sven Warnecke