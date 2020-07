Langenhagen

Noch sind viele Fragen für die Polizei offen: Fest steht nur, dass ein junger Mann aus Langenhagen am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin an der Anschlussstelle Braunschweig einen Unfall verursacht hat. Der Autofahrer krachte zunächst gegen die Mittelleitplanke, schleuderte zurück und touchierte anschließend das Auto eines Unbeteiligten. Offenbar wurden beide Fahrer verletzt, wie schwer, kann die ermittelnde Polizei Langenhagen derzeit noch nicht sagen.

Fest steht indes, dass der Heranwachsende den Audi Q 5 gefahren hat, ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Zudem soll er sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer des Wagens gesetzt haben, berichtete ein Sprecherin der Polizei Langenhagen am Donnerstag auf Nachfrage. Geprüft wird auch, ob der junge Mann Drogen konsumiert hatte – und wie er überhaupt an das Fahrzeug gelangt ist. Denn der Audi gehört nicht ihm.

Gegen den Langenhagener wird zunächst wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässige Körperverletzung ermittelt. Weitere Hintergründe verspricht sich die Polizistin im Fortgang der Ermittlungen. Mit neuen Erkenntnissen rechnet sie am Freitag. Der Unfall sorgt in Langenhagen für reichlich Gesprächsstoff, so schnell hatte er sich in der Stadt herumgesprochen.

