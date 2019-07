Langenhagen

Die Polizei fahndet nun öffentlich nach einem Straßenräuber, der gemeinsam mit einem Komplizen am Dienstag, 18. Juni, einen 33 Jahre alten Mann überfallen hat. Die Täter verletzten ihr Opfer dabei auf einem an die Langenhagener Straße angrenzenden Trampelpfad, der zur Mercedesstraße führt, und raubten ihm die Geldbörse. Von einem der Männer haben die Ermittler nun ein Phantombild angefertigt.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei Hannover

Opfer wird durch Schläge verletzt

Nach Auskunft von Polizeisprecherin Antje Heilmann am Dienstag musste der 33-Jährige aus Emden nach dem Raub in einer Klinik behandelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die beiden Männer ihr Opfer, dass sich gegen 21.30 Uhr auf dem Weg von seiner Arbeitsstätte an der Bayernstraße im Gewerbegebiet Godshorn in Richtung S-Bahn-Haltestelle Langenhagen-Mitte befand, an und fragten nach einer Zigarette. Als der 33-Jährige ihnen keine gab, wurde er mehrfach geschlagen und ging zu Boden. Dann raubten die Unbekannten dem Mann sein Portemonnaie mit etwa 60 Euro Bargeld und Papieren. Anschließend flüchteten sie in Richtung Mercedesstraße.

Räuber tragen dunkelblaue Latzhosen

Das Opfer beschrieb beide Räuber später als „südländisch“, berichtet die Polizeisprecherin weiter. Zudem sollen sie zur Tatzeit dunkelblaue Latzhosen, dunkle Kapuzenjacken und weiße Turnschuhe getragen haben. Einer von ihnen soll etwa 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt und schlank sein.

Zeugenhinweise zur Identität der beiden Gesuchten erbittet das Kommissariat unter der Rufnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke