Nach der Saison ist vor der Saison: Auch im kommenden Sommer können Besucher am Silbersee ein kühles Bier oder einen Kaffee mit Blick auf den Silbersee trinken. Die Strand Alm bleibt stehen. „Es geht weiter an gleicher Stelle“, sagte Gastronomin Lisa Aulich auf Nachfrage.

Am vergangenen Sonntag hatte die Gastronomie am Westufer des Sees in der Nähe der DLRG-Rettungsstation vorerst das letzte Mal für Besucher geöffnet. Die diesjährige Saison des Biergartens ist beendet. Und Aulich zieht ein positives Fazit: Die Stimmung sei toll gewesen und auch das Wetter habe mitgespielt. „Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr.“

Geht es im März schon wieder weiter?

Die Holzhütte bleibt in den kommenden Monaten am Ufer stehen. Die Strand Alm werde nicht abgebaut, aber winterfest gemacht, kündigte Aulich an.

Einen konkreten Eröffnungstermin im Frühjahr 2020 kann die Gastronomin noch nicht nennen. „Wir könnten ab März starten.“ Doch wann es am Westufer wieder einen Rastpunkt für Spaziergänger, Fahrradfahrer und Jogger gebe, hänge auch vom Wetter ab.

Kann sich die Gastronomin auch ein ganzjähriges Angebot vorstellen? „Wir machen jetzt erstmal den Biergarten“, antwortet Aulich. „Und dann müssen wir weiter schauen.“ Es sei nichts in Stein gemeißelt.

