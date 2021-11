Godshorn

Den 18. September wird die Godshornerin Angelika Schwardmann nie wieder vergessen. An diesem Sonnabend wurde ihr Hund Buddy gegen 16.30 Uhr von einem Auto auf der eigentlich ruhigen Straße Bungerns Hof angefahren. In der Sackgasse gilt Tempo 30. Doch was anschließend geschah, hat nicht nur bei der 65-jährigen Halterin Entsetzen ausgelöst. Der Fahrer hielt an, stieg kurz aus, um danach wieder Gas zu geben. Dabei überrollte der Täter den zwölfjährigen Labradoodle ein zweites Mal und verletzte ihn schwer. Einige Tage noch kämpften die Veterinärmediziner in der Tierärztlichen Hochschule um das Leben des Hundes. Vergeblich, das Tier starb schließlich an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Schwardmann erstattete Anzeige bei der Polizei und setzte für Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben, vermutlich ein VW Golf Kombi oder Passat. Es wurde von einem Mann gesteuert, da ist sich die Polizei nach den Zeugenbefragungen sicher. In der ganzen Aufregung vergaß Schwardmann wie auch die übrigen Augenzeugen vom benachbarten Seniorenheim, sich das komplette Kennzeichen zu merken. Nur bruchstückhaft konnten sie später Ziffern und Zahlen der Polizei mitteilen.

Fragmentabfrage liefert Hinweise auf vier Fahrzeuge

Trotz ihres Aufrufs geschah bisher nichts. Niemand habe sich bei ihr gemeldet, berichtet die Godshornerin gut fünf Wochen nach dem Unfall auf Anfrage. Auch nicht die Polizei habe angerufen, berichtet Schwardmann. Aus diesem Grund habe sie zwischenzeitlich die in Aussicht gestellte Belohnung auch wieder zurückgezogen.

Untätig ist die Polizei Langenhagen nach dem Unfall aber nicht gewesen. Die Ermittler hatten nach eigenen Angaben eine sogenannte Fragmentabfrage beim Kraftfahrtbundesamt angestoßen. Dabei werden Autotyp, Farbe sowie Buchstaben- und Zahlenkombination aller in Frage kommenden zugelassenen Fahrzeuge verglichen, erläutert Kommissariatssprecher Ingo Wachsmann auf Anfrage.

Polizei bittet Kollegen um Amtshilfe

Seinen Angaben zufolge wurde der Hund vom rechten vorderen Kotflügel und Reifen erfasst. Ob indes an dem Unfallfahrzeug ein Schaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Unterdessen hat die Abfrage die Polizei auf die Spur von vier Haltern geführt, berichtet Wachsmann. Diese seien in Isernhagen, Garbsen, Barsinghausen und Uetze gemeldet.

Die Ermittler haben nun ihre Kollegen in den jeweiligen Kommissariaten gebeten, den Spuren ebenfalls nachzugehen, berichtet der Langenhagener Ermittler vom Stand der Nachforschungen. Dazu wurden die Halter auch von der Polizei angeschrieben, damit sie zunächst als Zeugen gehört werden können. Parallel werde geprüft, ob einer der Eigentümer zu dem Godshorner Pflegeheim, vor dem der Unfall geschah, familiäre oder ähnliche Beziehungen pflege. Die Ermittlungen dauern noch an.

Von Sven Warnecke