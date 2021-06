Mit Hochdruck fahndet die Polizei weiter nach dem Schützen, der am Donnerstagmittag in Hannovers Innenstadt einen 30-jährigen erschossen haben soll. Bei dem Gesuchten handelt es sich nach HAZ-Informationen um Rinor Z. aus Langenhagen.

Rinor Z. soll die tödlichen Schüsse in Hannovers Innenstadt abgegeben haben. In diesem Haus in Langenhagen, das am Donnerstagabend von der Polizei durchsucht wurde, hat er mit seiner Familie gewohnt. Quelle: Christian Elsner