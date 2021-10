Langenhagen

Ausbildungsbetriebe testen jugendliche Bewerber oft auf deren Mathematikkenntnisse. Vor diesem Hintergrund bietet Christoph Gäbel, ehemaliger Lehrer am Technischen Gymnasium der Berufsbildenden Schule für Metall- und Elektrotechnik, einen Mathekurs in der zweiten Herbstferienwoche an.

Bruchrechnen, Dreisatz, Prozentrechnen, Flächenberechnung, Umstellung von Gleichungen, Arbeiten mit Klammern, Potenzgesetze, Umrechnung von Einheiten und Entwicklung von Zahlenreihen sollen zur Vorbereitung auf die Einstellungstests wiederholt und eingeübt werden. Jeder Jugendliche, der seine Kenntnisse in dem Fach aufstocken möchte, kann daran teilnehmen.

Gäbel unterrichtet von Montag, 25., bis Freitag, 29. Oktober, jeweils von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im Haus der Jugend, Langenforther Platz 1. Der Kurs ist für die Teilnehmer kostenlos und wiederholt die wichtigsten Themen aus dem Matheunterricht. Interessierte sollten sich per E-Mail an c.gaebel@gmx.de anmelden.

Von Fiona Lechner