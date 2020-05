Arpke

Die Corona-Krise wirft die Hochzeitspläne vieler Paare gehörig durcheinander. Das hat auch die Lehrter Wedding-Planerin Janine Tameling zu spüren bekommen. Von April bis Oktober hat sie normalerweise Hochsaison und organisiert den Rahmen für eine Hochzeit nach der anderen. Nun brachen ihr rund 20 Aufträge weg. „Mein Auftragsbuch war in diesem Jahr eigentlich so voll wie noch nie, aber als das Virus kam, hatte ich von einer Sekunde zur anderen plötzlich keine Arbeit und damit auch keine Einnahmen mehr“, berichtet die 43-Jährige.

Seit 2017 betreibt die Lehrterin auf Baltheuers Hoff in Arpke einen Showroom für Hochzeitsarrangements. Das Sortiment reicht vom festlichen Geschirr über fantasievolle Deko bis hin zum Blumenschmuck. Mit dem Lockdown kamen die Absagen im Minutentakt, viele Hochzeiten wurden verschoben. „Die Optimisten feiern im Herbst, die meisten gehen damit aber ins nächste Jahr“, erklärt Tameling. Auch die Workshops, die sie für Junggesellinnen-Abschiede anbietet, durften nicht mehr stattfinden.

Alpakas liegen im Trend

In den ersten Wochen sei der Frust enorm gewesen, sagt Tameling. Die Arbeitsverhältnisse ihrer Mini-Jobber musste sie sogar beenden. Mit der beantragten Corona-Soforthilfe konnte sie sich einigermaßen über Wasser halten. Den Kopf in den Sand stecken wollte die Wedding-Planerin jedoch nicht. „Reich wird man in meinem Job sowieso nicht, wenn ich diesen Beruf nicht so lieben würde, hätte ich ihn vielleicht aufgeben müssen“, sagt die Mutter zweier Kinder.

Nachdem sie von vielen Paaren gehört hatte, die mit Mundschutz und ohne Familie und Freunde standesamtlich geheiratet hatten und danach sehr enttäuscht waren, suchte Tameling nach kreativen Möglichkeiten, um den Hochzeitstag trotz Corona doch noch schön und unvergesslich zu gestalten. Und dann kam ihr die Idee mit den Alpakas. Wenn Paare sich wegen Corona den Traum von der großen Hochzeitsfeier mit vielen Gästen nicht erfüllen dürfen und unter sich bleiben müssen, könnten sie doch stattdessen mit Tieren feiern, dachte die Wedding-Planerin. „ Alpakas sind sanftmütig, lieb und kuschelig und derzeit total im Trend“, erklärt Tameling.

In Corona-Zeiten können Brautpaare jetzt statt mit vielen Gästen inmitten von Alpakas feiern. Quelle: Woodinheart

Brautpaar darf auch beim Füttern helfen

Auf dem ländlich gelegenen Alpaka-Gestüt Kananohe in Langenhagen hat sie mit ihrem Team bereits vier freie Trauungen vor Alpaka-Kulisse geplant. Wegen Corona fielen allerdings alle ins Wasser. Nun bietet Tameling sozusagen eine Alpaka-Variante in reduzierter Form an: Mit einem Guide des Gestüts gehen Braut und Bräutigam erst mit den Tieren auf eine kleine Wanderung rund um den Hof. Im Anschluss darf das Paar auf der Weide mit den Alpakas auf Tuchfühlung gehen und beim Füttern helfen.

Dann geht es an den liebevoll eingedeckten Hochzeitstisch. Damit Familie und Freunde dennoch irgendwie teilhaben können, denkt Tameling daran, den Anschnitt der Hochzeitstorte per Videokonferenz ins Internet zu übertragen. Gäste können sich später zudem an Fotos erfreuen, denn die Hochzeitsfeier wird durch eine professionelle Fotografin begleitet.

Showroom öffnet wieder ab Juni

Darüber hinaus wirbt die Wedding-Planerin derzeit verstärkt für Winterhochzeiten. Die meisten Paare würden zwar im Sommer heiraten wollen, eine Hochzeit im Winter biete jedoch auch etliche Vorteile. „Tolle Locations sind dann nicht so ausgebucht und man kann mit ihnen gute Konditionen aushandeln“, sagt Tameling. Alles Nötige für die Feier können sich Paare ab Juni wieder in ihrem Showroom anschauen. Jeden ersten Mittwoch im Monat ist dort zudem Tag der offenen Tür. Infos gibt es auf www.hochzeitsdekoration-hannover.de.

Von Katja Eggers