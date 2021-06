Mehr Urlaubsflüge in die Tagzeiten verlegen? Eine große Anhörung mit Fluglärmgegnern und Wirtschaftsministerium soll dazu eine neue Diskussionsgrundlage schaffen. Der CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer will dafür auch Mindereinnahmen vom Flughafen in Kauf nehmen.