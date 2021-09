Langenhagen

Zu einem Aktionstag „Von der Wiege bis zur Bahre – Ausbildung in der Pflege“ laden verschiedene Unternehmen und der Ausbildungsverbund Proregio für Donnerstag, 30. September, nach Langenhagen ein. Gefördert wird dieser Tag von der Agentur für Arbeit sowie der Region Hannover. Mit dabei sind etwa die KRH Psychiatrie, die AWO City Park Residenz, Medizin Mobil, die Sonja-Vorwerk-Gerth GmbH sowie das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover.

In der Ausbildung lernen junge Menschen die professionelle Pflege von Menschen jeden Alters – von der Geburt bis zum Tod. Dabei werden die Azubis in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt und lernen verschiedene Gesundheitseinrichtungen und Abläufe kennen. An einem gemeinsam mit Langenhagener Gesundheitseinrichtungen konzipierten interaktiven Aktionstag bekommen interessierte Jugendliche vielfältige Einblicke in die Praxis.

Jugendlicher Nachwuchs für Pflegeberufe gefragt

Auf einer fußläufigen und coronakonformen Tour durch verschiedene Gesundheitseinrichtungen warten auch viele Aufgaben zum Ausprobieren: Die Teilnehmenden können altersbedingte Einschränkungen am eigenen Körper erfahren, Vitalwerte messen, jemand anderem die Zähne putzen und vieles mehr. Bei einem gemeinsamen Mittagessen kommen die Teilnehmenden mit Pflegekräften und Azubis ins Gespräch und erhalten Infos aus erster Hand.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Treffpunkt ist an diesem Tag um 8.45 Uhr an der Festhalle Langenhagen, Stadtparkallee 5A, beim dortigen Straßenschild. Zwar ist der offizielle Anmeldeschluss bereits verstrichen, doch es gibt noch Restplätze. Interessierte können sich bei Jana Illmer vom Verein Proregio per E-Mail an j.illmer@proregioev.de sowie telefonisch unter (05173) 9259017 melden. Mehr Infos gibt es auch auf www.berufe-fuers-leben.de/aktionstag. Die Teilnahme am Aktionstag ist kostenfrei.

Von Sven Warnecke